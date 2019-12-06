中國就薩德問題公布韓政府否認　王毅要求首爾政府「妥善處理」

中國外交部長王毅於當地時間12月5日同韓國總統文在寅會晤，就臨時部署在慶尚北道星州的駐韓美軍薩德（THAAD）問題要求韓國政府「妥善處理」。中國外交部12月5日率先公開兩國在薩德問題上達成共識，隨後韓國外交部和青瓦台才承認這一事實。

韓國總統文在寅（右）12月5日在首爾接見了中國外長王毅。（Reuters）

中國外交部發言人華春瑩在12月5日外交部例行記者會上宣布，「兩國將根據共同認識，繼續妥善處理薩德等影響中韓關係健康發展的問題，尊重彼此的核心利益和正當關切」。在介紹王毅的訪韓成果時，她點名薩德問題。

但在此前舉行的韓國外交部新聞發布會上，發言人金仁澈並未提到薩德問題。青瓦台在對文在寅會見王毅結果的新聞發布會上也沒有提及薩德問題，只提到了文在寅期待中國國家主席習近平2020年上半年訪韓等內容。

韓國《朝鮮日報》12月6日報道指出，中國外交部5日下午單方面發布了有關薩德的內容，韓國外交部對此感到不知所措。面對媒體的提問，韓國外交部解釋說：「關於薩德問題，雙方根據以前的立場，交換了原則性意見。」一些人指出，問題還在於兩國政府連發表會談結果都未能協調一致。

中國方面則有完全不同的看法。12月6日，中國官方媒體《環球時報》報道稱，專家們認為中韓即將擺脱薩德問題所帶來的陰影。

中國遼寧省社會科學院研究員呂超認為，考慮到中美貿易戰、韓日外交矛盾，中韓兩國通過王毅訪韓表明恢復雙邊關係的強烈意志。若習近平2020年對韓國進行國事訪問，兩國關係將實現完全正常化。

《朝鮮日報》則認為中方的舉動有意對韓國施壓，只有解決薩德問題才能謀求兩國關係恢復正常化。

此外，韓國《東亞日報》12月5日報道，王毅還在5日舉行的韓中友好午餐會上再次表達對韓國部署薩德系統的不滿。面對記者「韓中關係是否因薩德出現裂痕」的提問，王毅直言不諱地表示，「薩德是美國針對中國的手段，美國影響了中韓關係」。