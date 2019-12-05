路透社：中國要外交官增強「鬥爭精神」　應對貿易戰及香港等挑戰

路透社4日引述三名知情人士稱，中國外交部長王毅上個月在外交部的一場活動上，敦促官員在面對國際挑戰時，展現出更強的「鬥爭精神」。

報導稱，王毅在活動上並沒有給出明確指示，不過多名中國高級外交官早前設立Twitter帳戶，其中一些帳戶已用於回擊北京的批評者。

中國外交部通過「Spokesperson發言人辦公室」帳號，在Twitter發佈信息。（Twitter截圖）

此外，中國外交部開始通過「Spokesperson發言人辦公室」帳號，在Twitter發佈信息。該帳號目前已經有超過11萬粉絲。

報導也稱，超過1000名現任和退休外交官在北京參加了這項活動，慶祝外交部建部70周年。一名出席活動的人士告訴路透社：「這是我們第一次被告知要展現更強的『鬥爭精神』。」

中國外交部網站發佈的消息也顯示，在該部門上月7日召開紀念建部70周年座談會時，外交部中共黨委書記齊玉向約100名與會者強調，要「堅決防範化解外部風險挑戰，要不斷增強鬥爭精神、提高鬥爭本領」。國務委員兼外長王毅當時也出席了這場座談會。

中國外交官近來在國際媒體和社交媒體上愈趨活躍。外交部新聞司副司長趙立堅今年7月在擔任中國駐巴基斯坦大使館臨時代辦時，曾在Twitter上就新疆問題，與美國前國家安全顧問、前駐聯合國大使賴斯（Susan Rice）展開激烈交鋒。