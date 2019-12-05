法國42種退休制度　馬克龍推改革為何惹眾怒掀工潮？

一年前，法國政府計劃調高燃油稅，結果引發「黃背心」反政府示威運動。一年後的今天，總統馬克龍（Emmanuel Macron）向難度挑戰，決定對退休制度「開刀」推行改革，但阻力再次出現，鐵路工人、教師、醫護人員、公務員等發起全國大規模罷工。為何馬克龍執意要改革法國退休制度？又到底哪裏出了錯？

「同人唔同命」 幸運兒早十年退休

如果要數世界最好的退休制度，法國必定榜上有名。法國只有7%長者面臨貧窮危機，遠低於英國和德國的19%，是歐盟內最低比率。這也或者解釋到為什麼法國人的平均壽命比起英國人和德國人稍長。

法國的退休制度繁複，共有42種不同制度，按照工種有不同的退休年齡和福利。理論上，標準退休年齡是62歲，但部份幸運兒卻可以早近10年退休。例如鐵路機車司機50歲退休，其他鐵路和地鐵等員工55歲退休，不過農夫和很多自僱人士則沒有如此福氣。

退休金計算方式也根據工種而有差別。如果任職私人公司，政府會按照退休人士25年最佳收入計算金額，但從事公共行業的人士則獲得優待，只計算退休前最後六個月的薪金。

受到罷工影響，巴黎著名景點艾菲爾鐵塔被迫關閉。（美聯社）

全民劃一計分 不再依賴青年養長者

馬克龍計劃徹底改造現有退休制度，將42種不同制度劃一成單一計分制，每個人都要於職業生涯期間為自己的退休金打拼。所有人計算退休金的方式也會按照25年的薪金作評估，即是將公私營機構的員工「睇齊」。

新計劃主要目的是令到制度變得更加公平和透明，同時也能減輕退休金對政府的重擔。不過馬克龍的改革亦是針對法國經濟嚴重但很少人談到的結構問題。

自1850年代起，法國的退休制度奉行再分配原則，亦即是由勞動人口供養退休人士，但問題在於法國勞動人口規模相對較小。青年失業率高、接受高等教育時間長，加上退休年齡低，意味創造財富的責任落在少數人身上。

全國大罷工導致部份航班取消。（美聯社）

教師退休金大減

馬克龍聲稱計劃只會導致富人有損失，很多人都能受惠，但事實並非如此。小學教師克洛艾（Chloe）表示，起初投入職場時，月薪只有1600歐元，10年後薪金才能增至超過2000歐元，薪酬待遇差，根本沒法儲蓄，只能靠計算退休前六個月薪金的優勢得到較豐厚的退休金。如果實施改革，克洛艾將來的退休金或者會從每月2500歐元大減至1600歐元。

今次是法國26年來第六次推行退休制度改革，也是自1995年已故前總統希拉克（Jacques Chirac）提出改革以來最徹底的一次。當年同樣引發公共行業工會發起罷工，癱瘓全國，最終失敗收場。工會指，沒有為今次罷工設下期限。經歷過黃背心和黑背心後，動盪日子或即將重臨法國。