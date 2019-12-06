皮尤研究中心：全球多數人歡迎中國崛起　亞太鄰國視為威脅

調查顯示，全球多數人認為中國日益增長的經濟實力是積極的，但中國崛起為全球超級大國並沒有使其受到亞太鄰國的歡迎。

改革開放40餘年來，中國從貧窮落後的國家發展成世界第二大經濟體。圖為上海外灘的繁榮景象。（VCG）

皮尤研究中心（Pew Research Center）網站12月5日公布一項國際調查結果，顯示在進行調查的世界主要國家中，多數人認為中國日益增長的經濟實力是積極的。這項調查對34個國家的近3.9萬人進行了訪問。

調查顯示，特別是在新興市場，公眾普遍對中國的經濟地位持積極看法。人們普遍認為中國經濟的增長對他們的國家是一件好事，並且相信中國對他們的國家產生了巨大的積極影響。

調查顯示，在16個國家中，約58%的人認為中國強勁的經濟是互利的，52%的人認為中國的投資是積極的。

亞太鄰國對中國崛起日益警惕

新興市場最看好中國的經濟實力，但其亞太鄰國的態度要消極得多。

皮尤的調查強調，2002年至2019年期間，菲律賓、澳洲、印尼、印度、韓國和日本等6國對中國的正面評價有所下降，原因是他們對中國的經濟影響力和日益增強的軍事實力感到警惕。

這6個國家都對接受中國投資持懷疑態度，每個國家都有一半或一半以上的受訪者表示，這是一件壞事，因為這給了北京太多的影響力。

75%的日本人認為中國投資不是好事，其次是澳洲，60%的人對中國投資持負面看法。

然而，澳洲和日本的大多數人認為中國強大的經濟是互利的。

在這6個國家中，79%的人認為中國的軍事實力是件壞事，其中日本和韓國的這一比例為90%。這六個國家都認為美國是更可靠的盟友。

美加對中國負面看法驟增

總體而言，人們對中國的看法褒貶不一，40%的人持正面看法，41%的人持負面看法。

自2005年以來，加拿大和美國對中國的負面看法大幅上升，分別上升了22個百分點和13個百分點。

兩國都陷入了與北京的外交爭端，分別是中國電訊設備業巨頭華為公司副董事長孟晚舟在加拿大被捕事件，以及中美貿易戰等。

皮尤研究中心的數據顯示，發達國家對中國的負面看法最高。

拉丁美洲、中東和北非的大多數受訪者認為美國更具威脅性，而在亞太地區，中國更令人擔憂。

美仍被視為頭號經濟大國與盟友

儘管中國經濟迅速崛起，但調查顯示，美國仍被多數人視為全球頭號經濟大國。

在接受調查的拉美和撒哈拉以南非洲國家，以及亞太地區的許多國家，人們都認為美國是最大的經濟體。在美國，50%的人把自己的國家稱為領先的經濟強國，32%認為是中國。

更多的人認為中國是頭號經濟大國的國家包括加拿大、俄羅斯、英國、法國、德國、西班牙、澳洲與印尼等國。

在許多接受調查的國家，美國被視為重要的盟友。在以色列，82%的受訪者認為美國是他們未來最可信賴的可靠盟友。

在亞太地區，大約三分之二以上的民眾認為美國是頭號盟友：日本63%，菲律賓64%，韓國71%。