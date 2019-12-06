中國向韓國提供「核保護傘」？　美國議員：無稽之談

日前，韓國總統特別顧問文正仁的突發親中言論引起熱議，對此，美國共和黨議員稱「中國向韓國提供核保護傘」簡直屬於無稽之談。

韓國總統統一外交安保特別顧問文正仁12月4日在國立外交院外交安保研究所舉辦的國際會議上表示，「如果朝鮮無核化持續無法實現的背景下，駐韓美軍撤離朝鮮半島的話，中國向韓國提供『核雨傘』保護的狀態下與朝鮮進行協商的方案如何呢？」

這一突發的親中言論迅速引起外界關注。

韓國《東亞日報》12月6日報道，來自美國佛羅里達州的共和黨聯邦參議員斯科特（Rick Scott）5日稱，這是非常無稽之談，「韓國可能會相信中國為其提供核保護傘，但事實上看看中方的行動，中方為哪個國家提供過核保護？」

事情的起因是美國總統特朗普提到了駐韓美軍撤離韓國的可能性。

12月5日同時發表了針對韓國和朝鮮的發言。關於朝鮮暗示「年底時限將至」並撕毀向美國承諾的「重大措施」一事，特朗普提到了時隔近2年後「對朝鮮動武」的可能性。對於駐韓美軍是否符合美國安保利益的提問，他回答說：「可以討論。（無論是駐紮還是撤離）兩個方向都有可能。」

對此，斯科特認為，「特朗普總統的發言是非常合理正確的」。

另一方面，美韓兩國就防衛費分攤問題尚未達成共識。此前有消息傳出，如果韓國在韓美防衛費分擔特別協定談判中不接受美國要韓國提高分攤金額的要求時，美國將考慮撤走一個旅的駐韓美軍。

隨後，美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffmann）發表聲明回應，「消息不屬實」。可見，美國政府並未真正考慮駐韓美軍撤離朝鮮半島，特朗普「駐韓美軍撤離論」更多的是防衛費分攤上向韓國施壓的一項籌碼。