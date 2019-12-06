朝鮮衛星發射場有動靜　或準備重啟引擎測試

美國有線新聞網絡（CNN）12月6日報道，根據最新的衛星圖片和專家分析，朝鮮或準備於美國聲稱已經拆毀的衛星發射場重啟測試，試驗用於運載衛星或州際彈道導彈的引擎。

金正恩兩個月內兩度登白頭山，外界猜測朝鮮將有重大發展。（美聯社）

星球實驗室（Planet Labs）拍攝的衛星圖片顯示，西海衛星發射場有新動靜，設施的引擎測試平台出現大型船運貨櫃。

A new satellite image indicates North Korea may be preparing to resume testing engines used to power satellite launchers and intercontinental ballistic missiles at a site Trump previously claimed was dismantled, according to experts who analyzed the photo https://t.co/xGxfZQqOoU — CNN (@CNN) 2019年12月5日

米德爾伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）東亞核不擴散項目主任劉易斯（Jeffrey Lewis）表示，貨櫃之前未曾出現，意味朝鮮準備於發射場重啟測試。

引擎測試雖然比起導彈或衛星測試挑釁程度低，但西海的活動是重大發展，也是邁向更具威脅武器發射的一步。

美國總統特朗普於新加坡和朝鮮領袖金正恩會面後，聲稱金正恩同意拆除主要的導彈引擎測試場。劉易斯指，朝鮮的確曾經拆除西海衛星發射場的測試平台，但於2019年3日重裝，直到現在再有活動。他認為，舉動符合平壤近日的宣告。