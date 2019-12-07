美軍佛羅里達基地槍擊案　疑兇來自沙特阿拉伯空軍

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美國在一周內再次發生軍事基地致命槍擊案，一名到美國受訓的沙特空軍成員12月6日在佛羅里達州的基地內開火，導致最少3死12傷，槍手最終被擊斃。當局正調查事件是否涉及恐怖主義。《紐約時報》報道，當局事後扣留6名沙特公民問話。

美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地12月6日發生致命槍擊事件，一名在當地受訓的沙特空軍成員在課室內以手槍開火後被擊斃。基地指揮官其後向傳媒交代事件。（AP）

事發於當地時間6日早上大約6時51分，一名槍手在佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地（Naval Air Station Pensacola）的課室內開火，造成3人喪生，另外有12人受傷，當中包括兩名執法人員，疑兇則被擊斃。

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）其後表示，槍手是一名派到當地受訓的沙特軍方人員，美聯社及路透社引述消息人士指其身份是賽義德（Mohammed Saeed Alshamrani）少尉。

根據美國海軍早前的消息，沙特空軍在最近數周派遣18名海軍機師及兩名機組人員到美國海軍受訓，彭薩科拉基地就是其中一個訓練地點。

總統特朗普（Donald Trump）在Twitter留言慰問遇難者及家屬，並表示沙特國王薩勒曼（King Salman）曾經致電，稱他和沙特民眾對於槍手的野蠻行為感到非常忿怒。薩勒曼亦發表聲明譴責事件，稱槍手行為不代表一直視美國民眾為盟友的沙特人立場。他表示，沙特保安部門已經與美國調查事件原因。

美國在4日亦發生基地槍擊案，一名水手於夏威夷珍珠港基地內槍殺兩人後自盡。

而在彭薩科拉基地槍擊事件後，位於同一州份的派屈克空軍基地（Patrick Air Force Base）亦傳出炸彈威脅，基地內部分人員一度需要疏散，經調查後證實是虛驚一場。

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