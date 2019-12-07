美軍佛羅里達基地槍擊案　疑兇來自沙特阿拉伯空軍

美國在一周內再次發生軍事基地致命槍擊案，一名到美國受訓的沙特空軍成員12月6日在佛羅里達州的基地內開火，導致最少3死12傷，槍手最終被擊斃。當局正調查事件是否涉及恐怖主義。《紐約時報》報道，當局事後扣留6名沙特公民問話。

美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地12月6日發生致命槍擊事件，一名在當地受訓的沙特空軍成員在課室內以手槍開火後被擊斃。基地指揮官其後向傳媒交代事件。（AP）

事發於當地時間6日早上大約6時51分，一名槍手在佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地（Naval Air Station Pensacola）的課室內開火，造成3人喪生，另外有12人受傷，當中包括兩名執法人員，疑兇則被擊斃。

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）其後表示，槍手是一名派到當地受訓的沙特軍方人員，美聯社及路透社引述消息人士指其身份是賽義德（Mohammed Saeed Alshamrani）少尉。

根據美國海軍早前的消息，沙特空軍在最近數周派遣18名海軍機師及兩名機組人員到美國海軍受訓，彭薩科拉基地就是其中一個訓練地點。

....The King said that the Saudi people are greatly angered by the barbaric actions of the shooter, and that this person in no way shape or form represents the feelings of the Saudi people who love the American people. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月6日

總統特朗普（Donald Trump）在Twitter留言慰問遇難者及家屬，並表示沙特國王薩勒曼（King Salman）曾經致電，稱他和沙特民眾對於槍手的野蠻行為感到非常忿怒。薩勒曼亦發表聲明譴責事件，稱槍手行為不代表一直視美國民眾為盟友的沙特人立場。他表示，沙特保安部門已經與美國調查事件原因。

美國在4日亦發生基地槍擊案，一名水手於夏威夷珍珠港基地內槍殺兩人後自盡。

而在彭薩科拉基地槍擊事件後，位於同一州份的派屈克空軍基地（Patrick Air Force Base）亦傳出炸彈威脅，基地內部分人員一度需要疏散，經調查後證實是虛驚一場。