美媒：基辛格向白宮傳話　習近平冀繼續與特朗普談判

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）12月6日表示，不認為中國有意拖慢貿易談判，從而觀望總統特朗普（Donald Trump）2020年能否連任。庫德洛透露，一名近日訪華的「老一輩政治大人物」指，中國國家主席習近平希望繼續與特朗普談判。

庫德洛引述重量級人物指，中國希望繼續談判。（美聯社）

庫德洛在白宮向記者表示，12月5日與該名大人物會面一小時，對方近日訪問中國，並與習近平兩次見面。庫德洛引述該名大人物指，習近平暗示寧願繼續與特朗普談判，而非其他人。

庫德洛未有透露該名大人物的身份。不過美國傳媒估計，庫德洛所指的是前總統尼克遜（Richard Nixon）時期的國務卿基辛格（Henry Kissinger）。96歲的基辛格11月曾於北京出席創新經濟論壇。

庫德洛也表示，不認為特朗普被眾議院彈劾後，會削弱特朗普在貿易談判的形勢。他認為，有機會進行彈劾表決，但不會成功定罪，並指認為中國和很多人都清楚這點。

庫德洛同日接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問指出，美中仍接近達成貿易協議，但如不符合一些條件，特朗普已準備離開談判桌。他說：「總統已說過多次，如這協議不好、如關於未來防止盜取知識產權的保證（不夠）、如執法程序不好，他已說過我們不會冒險一試，我們會走開。總統已說，如我們不能獲得執行（確保中國執行協議條款的機制）及保證，那麼我們將不會前進。」