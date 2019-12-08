美國伊朗互換囚犯　特朗普：我們可以一起做個交易

美國與伊朗互換囚犯，2016年遭伊朗囚禁的美籍華裔學者王夕越（Wang Xiyue，音譯）獲釋。美國總統特朗普（Donald Trump）12月7日在Twitter就伊朗公平地談判表示謝意並指：「看吧，我們可以一起做個交易！」

美國總統特朗普12月7日在Twitter發文，對於換囚談判公平對伊朗致謝。圖為特朗普2019年12月7日在荷里活出席一個活動時發言。（AP）

特朗普12月7日在Twitter發文指，雖然美國時任總統的奧巴馬（Barack Obama）任內給伊朗「1500億美元的禮物」，但王夕越在奧巴馬政府時期被帶走，在特朗普政府時期回來。他又表示：「就一個非常公平的談判謝謝伊朗。看吧，我們可以一起做個交易！」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦在同日表示：「美國將不會休息，直止我們將所有被關押在伊朗和世界各地的美國人帶回來、到他們所愛之人身邊。」

王夕越2016年為完成博士論文前往伊朗，同年８月被指為美國從事間諜活動而被捕。王夕越是其中一名在伊朗被拘禁的美國公民。伊朗官員2019年12月7日表示，已釋放王夕越。

美國亦釋放伊朗科學家蘇萊馬尼（Masoud Soleimani）。他從事幹細胞研究，被指涉嫌企圖將生物材料帶到伊朗，違反美國對伊朗的制裁，2019年10月在芝加哥機場被捕。

有關特朗普所指的「1500億美元禮物」其實並不存在。當伊朗簽署核協議換取多國對它解除制裁之時，它在海外本被凍結的資產亦「解凍」，所以這不是「禮物」，這是伊朗獲准拿回本來屬於該國的錢。

↓↓↓美國總統特朗普的推文：

Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019

↓↓↓美國務卿蓬佩奧的推文：