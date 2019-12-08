美國伊朗互換囚犯　特朗普：我們可以一起做個交易

美國與伊朗互換囚犯，2016年遭伊朗囚禁的美籍華裔學者王夕越（Wang Xiyue，音譯）獲釋。美國總統特朗普（Donald Trump）12月7日在Twitter就伊朗公平地談判表示謝意並指：「看吧，我們可以一起做個交易！」
美國總統特朗普12月7日在Twitter發文，對於換囚談判公平對伊朗致謝。圖為特朗普2019年12月7日在荷里活出席一個活動時發言。（AP）
特朗普12月7日在Twitter發文指，雖然美國時任總統的奧巴馬（Barack Obama）任內給伊朗「1500億美元的禮物」，但王夕越在奧巴馬政府時期被帶走，在特朗普政府時期回來。他又表示：「就一個非常公平的談判謝謝伊朗。看吧，我們可以一起做個交易！」
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦在同日表示：「美國將不會休息，直止我們將所有被關押在伊朗和世界各地的美國人帶回來、到他們所愛之人身邊。」
王夕越2016年為完成博士論文前往伊朗，同年８月被指為美國從事間諜活動而被捕。王夕越是其中一名在伊朗被拘禁的美國公民。伊朗官員2019年12月7日表示，已釋放王夕越。
美國亦釋放伊朗科學家蘇萊馬尼（Masoud Soleimani）。他從事幹細胞研究，被指涉嫌企圖將生物材料帶到伊朗，違反美國對伊朗的制裁，2019年10月在芝加哥機場被捕。
有關特朗普所指的「1500億美元禮物」其實並不存在。當伊朗簽署核協議換取多國對它解除制裁之時，它在海外本被凍結的資產亦「解凍」，所以這不是「禮物」，這是伊朗獲准拿回本來屬於該國的錢。
↓↓↓美國總統特朗普的推文：
Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019
↓↓↓美國務卿蓬佩奧的推文：
We will not rest until we bring every American detained in Iran and around the world back home to their loved ones. We thank the Swiss government for facilitating the return of Mr. Wang, and are pleased the Iranian government has been constructive in this matter. (2/2)— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 7, 2019