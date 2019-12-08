日本前首相福田康夫：開啟中日新時代

中國清華大學12日7舉辦名為「建構新時代中日關係——改革開放以來中日經濟技術合作軌跡與成果」的會議，日本前首相福田康夫會議上發言。他指40年來中日關係發展迅速，逐漸走向正軌，中日之間的發展愈來愈好。

他的演講主題為《新時代中日關係的現狀與展望》。福田康夫在演講中指出近日兩國首腦交流頻繁，在他看來，這很理想。他說，這為明年春天中國國家領導人訪問日本打好基礎。他表示：「在此期間，我希望能有一些更具體的合作成果。」

日本前首相福田康夫2019年12月7日在中國北京清華大學發表題為《新時代中日關係的現狀與展望》的演講。（VCG）

福田康夫指出，今年6月在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會時，中日兩國就廣泛領域展開交流，到明年，中國國家領導人將會作為國賓訪問日本，開啟中日新時代。他說：「在此基礎上，日中將會在國際舞台上發揮更大的作用。」他表示，上周中國國務委員兼外交部長王毅也訪問了日本，與相關部門進行交流。

日本駐華大使橫井裕亦表示，明年春天日本櫻花盛開的時候，中國國家領導人預計將訪問日本。他說「我認為，日中兩國，致力於實現世界的和平未來，在開發及全球性課題面臨的諸多課題上共同開啟行動，這才是兩國關係的新時代中應有的形態。」