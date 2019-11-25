王毅訪問日本　會見前首相福田康夫

中國國務委員兼外交部長王毅11月24日繼續日本訪問行程。王毅先後於靜岡和東京分別會見靜岡縣知事川勝平太和前首相福田康夫。

王毅於靜岡會見靜岡縣知事川勝平太。（新華社）

王毅與川勝平太會面時表示，中日應該與時俱進，共同開創21世紀中日地方大交流的新時代，推動兩國關係持續改善發展。靜岡在中日友好交往中一直佔據獨特重要地位，希望靜岡繼續為促進兩國友好合作發揮引領作用。

川勝平太表示，靜岡高度讚賞習近平主席提出的「一帶一路」倡議，將其視為靜岡與中國拓展友好合作的重要機遇，願全力支持並積極參與共建「一帶一路」。靜岡的大門始終向中國朋友敞開，歡迎更多中國遊客訪問靜岡。

王毅同日稍後在東京與福田康夫會面。他表示，當前中日關係持續改善發展，雙方應共同努力，相向而行，進一步增進政治互信，深化務實合作，密切人文交流，排除障礙干擾，確保中日關係保持健康穩定發展。

王毅表示，雙方要鼓勵兩國民眾擴大雙向交流，增進相互理解，將中日關係改善勢頭傳導至社會基層。福田先生積極倡導成立「亞洲共同體文化交流機構」正當其時，中方願予積極支持。

福田表示，當前日中關係發展勢頭良好。我匯聚日本各界有識之士成立「亞洲共同體文化交流機構」，希以此加強兩國人文交流，為推動建設亞洲共同體乃至人類命運共同體作出積極貢獻。