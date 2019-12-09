中美關係面臨關鍵轉折點　人民日報：美方應理性減少誤判

中美第一階段貿易協議能否在12月15日前達成從目前來看是一個未知數，外界擔憂中美在談判的最後關頭「功虧一簣」，中美關係再次惡化。在中美走向達成協議或談判破裂的十字路口上，中方多次呼籲美國要理性。

中國駐美大使崔天凱呼籲美國應理智對待中美關係等根本問題。圖為2019年5月23日，崔天凱在第五屆中美省州長論壇上講話。（新華社）

中國《人民日報》12月9日發表署名「鐘聲」的評論稱，當前中美關係處於關鍵當口，兩國關係面臨困難和挑戰，並督促美國減少誤判和誤解、理性地增進相互了解。

報道指出，全球著名諮詢公司麥肯錫名譽理事沃克（Peter Walker）於2019年出版《強大、不同、平等：戰勝中美間的誤解與差異》一書，在書中提到西方媒體對中國的報道方式「毫無靈活性」，並揭示了美方對於中國的種種誤讀，主張理性認識中國發展、防止戰略誤判。

曾有美國學者指出，對於中美兩國關係而言，彌補兩種文化之間認知的鴻溝與彌補兩國之間貿易逆差同等重要。中美是兩個在政治制度、發展階段、歷史文化等方面均存在巨大差異的國家，雙方存在矛盾與分歧在所難免。重要的是，要在客觀和理性的基礎上建立認知。

無獨有偶，中國駐美大使崔天凱也於12月4日發表過類似言論，希望美方對中美關係等根本問題做出理性明智選擇。

崔天凱在出席中美貿委會2019年度晚宴時指出，當今中美關係正處在關鍵路口。兩國經貿團隊正在為解決分歧而共同努力。「同時，我們必須高度警惕，正當貿易爭端複雜難解時，一些破壞性勢力正在趁虛而入。」

崔天凱表示，面對這樣一個中國，美國是選擇相互尊重、合作共贏，還是零和對抗、鬥則俱傷？面對中國等一大批發展中國家興起的歷史趨勢，美國是看到合作伙伴而歡迎，還是眼裏只有對手敵人而抵制？希望美方對這些根本問題做出理性明智的選擇。