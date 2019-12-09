澤連斯基將晤普京　烏克蘭數千人集會　籲勿向俄羅斯妥協

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）12月9日會和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，討論烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbass）戰事的問題。烏克蘭有數千人12月8日在首都基輔（Kyiv）舉行集會，要求澤連斯基捍衛國家利益。

烏克蘭有數千人12月8日在首都基輔（Kyiv）舉行集會，要求總統澤連斯基保護國家利益。（AP）

路透社12月9日的報道指出，很多烏克蘭人擔心該國政府會對俄羅斯進一步妥協。數千名示威者在獨立廣場（Independence Square）舉行集會，高舉「不准妥協」及「不准投降」的橫額，表明不會接受一個以國家獨立及主權作為代價來達成的和平協議。

有份出席集會的烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）也說，直至該國最後一角土地被解放之前，政府不能夠向普京作出任何讓步。

澤連斯基12月9日會在巴黎與普京、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及德國總理默克爾（Angela Merkel）舉行四方峰會，並討論結束頓巴斯地區的戰事問題。美聯社12月8日在報道中指出，俄羅斯想利用這個峰會加大對烏克蘭施壓，讓控制該區的分離份子享有更多自治，換取結束戰事。

烏克蘭政府軍與頓巴斯的親俄分離份子自2014年起交戰至今，逾1.3萬人死亡。澤連斯基2019年9月與俄羅斯及分離份子達成協議，允許頓巴斯地區舉行選舉。此項決定被指是烏克蘭政府向俄羅斯「跪低」，觸發民眾上街抗議。