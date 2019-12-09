朝鮮回應特朗普警告　指美國總統是恐懼多於做出威脅

路透社12月9日引述朝中社報道，朝鮮勞動黨中央政治局委員、中央副委員長、國際部部長李洙墉（Ri Su-yong）回應美國總統特朗普（Donald Trump）8日在Twitter的發文。特朗普稱朝鮮領袖金正恩如以敵對的方式行動，便是「太聰明」以及將會失去一切。

朝鮮勞動黨中央政治局委員、中央副委員長、國際部部長李洙墉指美國總統特朗普的發言聽來是做出威脅，卻有恐懼的跡象。圖為李洙墉。（VCG）

朝中社在報道中引述李洙墉所講，「特朗普現在看來是非常想知道我們在想什麼」。他說特朗普的推文內容，「聽來像是威脅，但其實是恐懼的跡象。」他說這位美國總統「需要重新考慮，否則可能會看到災難性後果。」

李洙墉發言前一天，特朗普在帖文表示，「金正恩如果以敵對的方式行事，那麼他實在太聰明了，也有太多的損失，實際上來說是（損失）全部。他與我在新加坡簽署了強大的無核化協議」。

他續指，「他（金正恩）不想廢除須與美國總統的特殊關係，或者干預2020年11月舉行的美國大選」，「朝鮮在金正恩的領導下，擁有巨大的經濟潛力，但必須按承諾進行無核化。這個議題在北約、中國、俄羅斯、日本和全世界都是統一起來的」。