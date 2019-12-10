俄羅斯被禁參加大型國際賽事　普京：出於政治考量

世界反興奮劑機構（WADA）執委會12月9日宣布，認為俄羅斯反興奮劑機構違反反興奮劑規定章程，禁止俄羅斯在未來四年參加大型國際賽事，包括奧運會和世錦賽。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄方有理據就禁賽一事提出上訴。

普京曾於2016年7月接見俄羅斯跳高名將伊辛巴耶娃，她因俄羅斯禁藥風波不能參加里約奧運會。（VCG）

俄羅斯國際文傳電訊社12月10日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在巴黎舉行的「諾曼第模式」峰會上就世界反興奮劑機構針對全體俄羅斯運動員的決定表達了不滿，「他們對俄羅斯奧組委有意見嗎？如果沒有，那麼俄羅斯運動員完全可以在國際大賽上升俄羅斯國旗、奏俄羅斯國歌，這是奧利匹克憲章明確規定的。世界反興奮劑機構的做法無論如何都有悖奧林匹克憲章，我們完全有理由要求國際體育仲裁法庭進行仲裁」。

普京表示，任何懲罰都應針對個人，而不應殃及到整個團體，「使那些和違紀行為完全不沾邊的無辜的人受到牽連」。

普京稱，「這一點所有人都可以理解，我認為，世界反興奮劑機構的專家們也應該理解。如果他們決定懲罰整個團體，那我只能推斷，他們視體育運動的純粹性於無物，不考慮體育運動本身的利益和奧利匹克運動的發展，完全只出於政治考量。」

WADA 12月9日宣布，禁止俄羅斯在未來4年參加大型國際賽事。WADA執委會認為，俄羅斯反興奮劑局（Russian Anti-Doping Agency）違反反興奮劑規定章程，禁止俄羅斯在未來4年參加大型國際賽事，意味這意味俄國將無法參與2020年東京奧運及2022年北京冬季奧運等比賽。

俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）形容事件是悲劇，亦反映國際社會歇斯底里的反俄。梅德韋傑夫承認，俄羅斯體育界在興奮劑問題上存在很大問題，但批評WADA反覆對俄羅斯作出各種制裁，認為俄羅斯應該對有關制裁向國際體育仲裁法庭提出上訴。

WADA早前發現，俄羅斯反興奮劑局1月所提交的運動員藥檢報告中，數據有不一致的情況，懷疑俄方違反相關規定更改運動員藥檢資料，遂在9月23日向執行委員會提交報告。