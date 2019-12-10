歐盟啟動歐版《馬格尼茨基法案》立法程序

美國總統特朗普11月28日簽署《香港人權與民主法案》後，歐盟12月9日正式啟動歐版《馬格尼茨基法案》（Magnitsky Act）立法程序，訂立針對人權問題的制裁機制。

歐盟外交事務委員會12月9日召開換屆後首次會議，各成員國外長一致認為要啟動歐版《馬格尼茨基法案》立法程序，以針對世界各地侵犯人權的政府及官員。

有歐盟官員稱這個類似美國在2012年通過的《馬格尼茨基法案》的法案，立法或需時數月才能完成。

歐版《馬格尼茨基法案》將容許歐盟針對違反人權的罪行，對個別人進行資產凍結以及祭出入境禁令。

新任外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）承認，一些國家仍對計劃存疑，但大家有強烈共識要啟動立法程序。他認為，這可以給予歐盟更大力量及能力，應對嚴重的侵犯人權行為。

《馬格尼茨基法案》源於俄羅斯會計師馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）。他因參與揭發俄羅斯官員貪腐，被當局以酷刑迫害並被剝奪醫療照護，2009年死於獄中。

美國國會2012通過以他名字命名的《馬格尼茨基法案》。法案本來僅針對俄國，參議員在2015年全球版本法案獲國會通過，以制裁任何地方侵害人權的人士。及後加拿大等西方多國相繼推出類似法案。