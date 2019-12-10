撰寫特朗普「黑材料」英前間諜　被揭結交伊萬卡

美國司法部督察長霍羅威茨（Michael Horowitz）12月9日發表報告，檢視美國聯邦調查局（FBI）2016年針對美國總統特朗普（Donald Trump）的「通俄」調查。霍羅威茨發表的報告，揭露FBI是倚重什麼材料對特朗普展開調查的。 霍羅威茨與他的團隊做過170個訪問、訪問過逾100人，後來成為FBI線人的英國軍情六處前間諜斯蒂爾（Christopher Steele）是其中一人。報告寫下他與FBI的互動，以及指出早在他撰寫涉及抹黑特朗普的報告前數年，已與特朗普家族成員有私交。美媒指此人便是伊萬卡（Ivanka Trump），即特朗普的長女。

霍羅威茨發表的報告中指出，看不出FBI開展針對特朗普競選總部成員的調查是出於政治偏見，不過他認為FBI的行為中有「錯誤」。他會就這份報告，在11日出席參議院司法委員會的聽證會並作供。

上文提及的「黑材料」是斯蒂爾執筆。他指俄羅斯多年來一直在尋求栽培特朗普，並掌握他2013年俄羅斯談生意時在酒店嫖妓並讓她們表演「黃金雨」的證據。

霍羅威茨發表的報告時指出，斯蒂爾自稱在寫這份「特朗普檔案」時已對特朗普做出有利的處置，亦沒有涉及對他有偏見，因為他與特朗普有正面的關係，尤其是他家族的其中一人。美國廣播公司（ABC）在12月10日的報道中披露，與斯蒂爾成為朋友的人就是伊萬卡。

報告引述斯蒂爾說及他特朗普家族的交情。斯蒂爾與伊萬卡相識於2007年。他曾在特朗普大廈探訪伊萬卡，以及有數年跟她關係友好。他形容他與她的關係是「私人的」。他說曾送她一件蘇格蘭格子呢絨。ABC的報道更指出，伊萬卡曾與他討論斯蒂爾的公司Orbis Business Intelligence能怎樣為特朗普的家族事業效力。

FBI利用斯蒂爾撰寫「檔案」進行其調查。霍羅威茨發布的報告總結說，FBI在此事上過於強調斯蒂爾的「檔案」，斯蒂爾的「檔案」不是立心不良，但有時「缺乏判斷力」，以及有可能涉及「追蹤有政治風險但沒有情報價值的人」。斯蒂爾10日發聲明反擊，捍衛報告的真確性。

FBI的調查在2016年的夏天開始，特朗普曾猛烈批評報告是有偏見。調查後來由曾擔任聯邦調查局局長的米勒（Robert Mueller）接手，這位「通俄門」別檢察官在歷時22個月的調查後指出，俄羅斯對美國有「全面而有系統」的干預，但沒有證明特朗普涉及犯罪程度的陰謀。