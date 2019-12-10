俄羅斯被禁賽4年普京強烈不滿　中國外交部回應

世界反興奮劑組織（WADA）執行委員會12月9日宣布禁止俄羅斯在未來4年參加大型國際賽事，俄羅斯政府高層強烈不滿。中國外交部12月10日稱，反對將體育賽事「政治化」。

12月10日，在中國外交部的記者會上，有記者問：「12月9日，世界反興奮劑機構作出決定，禁止俄羅斯在今後四年內參與重大國際體育賽事。俄總統、總理、外長相繼表態，認為相關機構近年來針對俄方反覆出台各種制裁決定，此次禁令是西方國家孤立俄的又一次嘗試。請問中方對此有何評論？」

對此，發言人華春瑩回應說，俄羅斯是國際奧林匹克大家庭的重要成員，有大量熱愛奧林匹克事業、健康向上的高水平運動員，為推動奧林匹克事業發展作出了積極貢獻。

華春瑩還強調，中國政府歷來高度重視反興奮劑工作，對使用興奮劑採取「零容忍」態度。同時，中國反對將體育賽事「政治化」，主張保護各國乾淨運動員的合法權益，真正維護國際體育運動的公平、公正與純潔。

世界反興奮劑組織執行委員會12月9日在蘇黎世批准針對俄羅斯的制裁，俄羅斯運動隊將繼續全球性禁賽4年，包括2020年東京奧運會、2022年北京冬奧會以及2022年卡塔爾世界盃。俄羅斯將有21天的時間對這項禁令提出上訴。