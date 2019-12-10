美國警告以色列勿與中國合作　北京官員隔空反駁

中國指責美國使用「恐嚇手段」為中國與以色列合作設置障礙，中國政府中東問題特使翟雋12月9日在耶路撒冷批評美國質疑中以合作毫無意義。

以色列《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）報道，翟雋在訪問耶路撒冷後舉行吹風會表示，美國對中國與以色列的合作發展提出質疑的企圖毫無意義。

翟雋表示，這種合作「建立在相互尊重，互惠互利，基於市場規則的總體利益基礎之上」。

中以推動合作之際，美國被指向以色列施壓。（VCG）

俄羅斯衛星通訊社報道指出，由於華盛頓和北京處於貿易戰狀態，自美國總統特朗普（Donald Trump）執政以來，中國對以色列的投資已成為美以關係中為數不多的障礙之一。

中國近年來以色列基礎設施上進行了大量投資，包括海法（Haifa）迦密山（Mount Carmel）隧道建設、特拉維夫「輕型」地鐵鋪設、海法港口升級、阿什杜德港（Ashdod）建設。中國公司還收購了以色列最大的食品生產商特努瓦（Tnuva）。

中國中東學會副會長李偉建在接受衛星通訊社採訪時指出，美國無法阻止中國同以色列展開合作。

以色列外國投資監管委員會第一次會議召開前夕，中國外交官警告美國不要妨礙中國與以色列的合作，並呼籲以色列不要屈服於美國的煽動。該委員會是在以色列主要盟國美國的壓力下成立的，美國擔心中國在以色列的影響力在不斷擴大。