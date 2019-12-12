以色列再次組閣失敗　一年內第三度舉行大選

以色列各黨派人士未能在12月11日午夜限期前達成組閣協議，國會在12日通過動議，決定在2020年3月2日舉行大選，是當地在不足一年內第三度大選。這亦意味飽受起訴醜聞影響的總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）暫時保住權力。

以色列大選：藍白黨領袖、前國防軍總參謀長甘茨（左）及總理內塔尼亞胡在4月大選及9月第二次大選都未能成功籌組內閣，結果需要在2020年3月2日再次一決高下，當地民調顯示，兩者預計所得議席非常接近。（Reuters）

以色列在4月舉行大選，但一直未能成功組成聯合政府，於是在9月舉行第二次大選，惟至今內塔尼亞胡領導的右翼利庫德集團（Likud）或前國防軍總參謀長甘茨（Benny Gantz）中間路線的藍白黨（Blue and White）同樣未能在限期內達成組閣協議，因此需要在三個月內再次由當地民眾投票表態。

第三度大選的動議在組閣限期屆滿後數小時提出，結果以94票贊成、零票反對的情況下通過。不過由於當地仍未選出新政府，主要立法、人事任命、長遠策略及國防和重要政府部門的預算全部暫停，因此勢影響經濟發展和民生等。

根據當地第13頻道（Channel 13）新聞在10日進行的民意調查顯示，藍白黨或在下一次大選奪得國會120席中的37席，以4席力壓利庫德集團，該民調亦指，兩黨或難以尋找足夠盟友組成多數派政府，令當地政局繼續不明朗。