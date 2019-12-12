【通烏門】參議院多數黨領袖：1月第一優先事項就是審判特朗普

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）12月11日說，如眾議院下周表決通過彈劾美國總統特朗普（Donald Trump）的條款，參議院2020年1月的第一優先事項就是審判他。

圖為美國參議院多數黨領袖麥康奈爾12月10日與其他共和黨議員出席在國會山莊舉行的記者會。他說如參院有通過彈劾所需的67票，他一定會大吃一驚。此外他暗示說他傾向快速進行審判，亦表示在召喚證人方面尚未做出決定。（AP）

共和黨籍的麥康奈爾11日向同僚表示：「參議院的審訊將會是我們在1月第一項工作。」眾議院司法委員會已開始就會方10日公布針對特朗普的2項彈劾條款進行表決，並於12日進行表決。兩條款分別為指控特朗普濫用權力和妨礙國會。

倘表決通過，眾議院會在下周進行全院表決。預計眾院在民主黨控制的情況下，條款將獲得通過。如眾議院通過彈劾條款，參議院將進行審訊，決定總統是否有罪以及被彈劾下台。

眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）8日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示若案件交由陪審團審理，僅需3分鐘就可定罪。他批評特朗普將個人利益置於國家之上，指事實已經清楚不過，認為特朗普的行為足以遭到彈劾。