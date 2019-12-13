【英國大選2019】投票情況持續更新　保守黨能否獲勝定脫歐生死

英國12月12日舉行國會大選，選舉事關重大，不單決定英國領導者是誰，更是決定未來的脫歐走向。這次選舉共有3322名參選人，競逐650個國會議席。當地有票站大排長龍，選民踴躍投票。 民調顯示首相約翰遜（Boris Johnson）帶領的保守黨領先在野工黨，但優勢縮窄，未知能否取得國會過半數的326席。本文將不斷更新這次選舉的投票情況。

【0230】威爾士卡迪夫城（Cardiff）約200名相信是學生的選民，懷疑因未有正確登記地址而無法投票。

一頭戴上歐盟旗幟造型帽子的犬隻坐在票站前。（Reuters）

【0130】英國選舉的特色之一，就是選民紛紛攜同寵物到票站投票，將寵物坐在票站外的煦片上載至社交網站，稱之為「pawlitical」（paw意即爪子，該詞與political「政治」的發音相近）。另外，也有居於鄉郊的民眾帶同馴鹿投票。

【2307】有車輛懷疑因天下路滑，撞向西薩塞克斯郡（West Sussex）的一個票站，無人受傷。

為何Elmo會出現：他其實是與約翰遜同區的候選人史密斯（Bobby Smith），也即是約翰遜的對手。他是組織「Give Me Back Elmo」的發起人，倡導提升一眾父親的權益，關注他們的精神健康（美聯社）

【2215】蘇格蘭北拉納克郡（North Lanarkshire）一幢設有票站的建築，地下樓層發現可疑裝置。警方拘捕一名48歲男子，確認裝置不會不會爆炸。

【2220】有民眾在社交網站上傳照片，可見在英國倫敦的巴特西（Battersea）選區票站大排長龍，上傳者稱當時有超過150人。

Big queue of 100+ people ahead of me at the polling station in marginal Battersea



There’s 50 odd people behind me too#GE2019 🗳 pic.twitter.com/TWNcIsAxEz — Steven Swinford (@Steven_Swinford) December 12, 2019

【2200】領導保守黨的英國首相約翰遜（Boris Johnson）、工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）及蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）等人，12日早上均已前往票站投票。

🔻蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁施雅晴到票站投票🔻

其中約翰遜更大打「動物牌」，帶同自己的寵物Dilyn現身。

🔻約翰遜12日早上前往投票站🔻