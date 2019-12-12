【英國大選2019】選民開始投票　投票翌晨6時結束

英國12月12日舉行大選，票站在當地時間早上7時（香港時間下午3時）起開放。選民將運用手中神聖一票，選出那個帶領英國脫離歐盟的政黨。 票站會在香港時間12月13日早上6時關閉。來自650個選區的正式點票結果料在香港時間13日早上7時至下午1時間公布。

這是英國自2015年以來，第三次舉行大選，也是近百年來第一次的「聖誕月大選」。是次選舉也被視為是一場「脫歐公投」，選民會在首相約翰遜（Boris Johnson）承諾帶領該國2020年1月31日脫歐，以及該國可能發生第二脫歐公投之間做出選擇。

以約翰遜為首的執政保守黨以「搞定脫歐」（Get Brexit Done）為競選口號，在野黨工黨也承諾在半年內「搞好脫歐」（Get Brexit Sorted），還有增加公共開支、將重要的服務國有化、向富人徵稅等，以及舉行第二次公投。

所有主要民意調查結果都顯示約翰遜會勝出，惟美聯社12月12日的報道指出，近期的民調結果顯示，保守黨及工黨的支持度在收窄。該國最大反對黨工黨看來不會能夠成為國會多數派，其他較少的反對黨則希望能取得足夠議席，與工黨一起聯手阻止約翰遜的脫歐計劃。

政黨在650席的下議院取得逾半議席、即至少326席便能成為執政黨。倘沒有一個政黨能取得過半數議席，則出現懸峙國會（Hung parliament）的情況，即沒有一個政黨能在議會取得絕對多數議席。取得最多議席的政黨通常會嘗試與其他政黨合組政府，或是達成信任與支持協議（confidence and supply）。在這個安排下，較少的一個政黨同意在重要的表決中支持較大的政黨，換取其對政府政策的影響。不過較少的政黨不會派員入閣。



過去10年英國發生過兩次懸峙國會的局面。2010年那一次，保守黨與自民黨合組聯合政府。時任首相的文翠珊（Theresa May）在2017年的大選中失利後，與北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）合組政府。