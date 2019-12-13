【英國大選2019】票站調查顯示保守黨取368席　過國會議席半數

英國12月12日舉行國會大選，選舉事關重大，不單決定英國領導者是誰，更是決定未來的脫歐走向。這次選舉共有3322名參選人，競逐650個國會議席。 票站調查顯示，保守黨得368席，工黨獲得191席。首相約翰遜（Boris Johnson）在國會取得86席的優勢 。本文將不斷更新這次選舉的情況。

【0710】歐盟官員表示歡迎保守黨勝利，認為澄清了英國對脫歐的看法，但強調在2020年底前達成英歐貿易協議將具有挑戰性。

【0638】英國大臣高文浩表示，如果票站民調正確，蘇格蘭將不會舉行第二次獨立公投。脫歐黨領袖法拉奇稱，英國將得到脫歐，但未必是正確的脫歐。

【0628】約翰遜發電郵給保守黨員，感謝他們支持，並期望他們享受晚上的慶祝活動。

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq — Boris Johnson (@BorisJohnson) 2019年12月12日

【0620】民調顯示工黨在選舉191席，預料將經歷自1935年以來最大敗績。

【0600】投票結束，票站調查顯示，保守黨得368席，工黨獲得191席，蘇格蘭民族黨得65席，自由民主黨得13席，威爾士黨得3席、綠黨得1席、脫歐黨得0席、另有19席由其他政黨或人士獲得。

受大選民調消息影響，英鎊兌美元升至逾一年半高位至1.3445。

票站職巽忙於蒐集票箱。（Reuters）

【0500】現時距離投票結束餘下1小時。工黨黨魁郝爾彬在Twitter發文稱，現在還有1小時挽回國民保健計劃（NHS）。

首相約翰遜期望能夠選出國會佔多數的保守黨政府。蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）則呼籲選民要踢走保守黨和逃離脫歐。

You have just over an hour to save our NHS.#VoteLabourToday — Jeremy Corbyn | Vote today 🌹 (@jeremycorbyn) 2019年12月12日

【0430】英國當地有不少「奇怪」的票站。例如在牛津郡的「狐狸與獵犬酒吧」和洗衣店均成為票站；北約克郡亦有票站設於火車車廂建築內。

英國北約克郡一家酒吧設於火車車廂內，現時改建成票站。（AP）

【0330】在利物浦，有48名選民被派發錯誤選區的選票。當地媒體報道，涉事兩個選區都是在同一票站投票。

【0230】威爾士卡迪夫城（Cardiff）約200名相信是學生的選民，懷疑因未有正確登記地址而無法投票。

一頭戴上歐盟旗幟造型帽子的犬隻坐在票站前。（Reuters）

【0130】英國選舉的特色之一，就是選民紛紛攜同寵物到票站投票，將寵物坐在票站外的煦片上載至社交網站，稱之為「pawlitical」（paw意即爪子，該詞與political「政治」的發音相近）。另外，也有居於鄉郊的民眾帶同馴鹿投票。

【2307】有車輛懷疑因天下路滑，撞向西薩塞克斯郡（West Sussex）的一個票站，無人受傷。

為何Elmo會出現：他其實是與約翰遜同區的候選人史密斯（Bobby Smith），也即是約翰遜的對手。他是組織「Give Me Back Elmo」的發起人，倡導提升一眾父親的權益，關注他們的精神健康（美聯社）

【2215】蘇格蘭北拉納克郡（North Lanarkshire）一幢設有票站的建築，地下樓層發現可疑裝置。警方拘捕一名48歲男子，確認裝置不會不會爆炸。

【2220】有民眾在社交網站上傳照片，可見在英國倫敦的巴特西（Battersea）選區票站大排長龍，上傳者稱當時有超過150人。

Big queue of 100+ people ahead of me at the polling station in marginal Battersea



There’s 50 odd people behind me too#GE2019 🗳 pic.twitter.com/TWNcIsAxEz — Steven Swinford (@Steven_Swinford) December 12, 2019

【2200】領導保守黨的英國首相約翰遜（Boris Johnson）、工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）及蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）等人，12日早上均已前往票站投票。

🔻蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁施雅晴到票站投票🔻

其中約翰遜更大打「動物牌」，帶同自己的寵物Dilyn現身。

🔻約翰遜12日早上前往投票站🔻