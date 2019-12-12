【中美貿易談判】特朗普傳擬加稅　納瓦羅指華增購豬肉為應對豬瘟

路透社12月12日引述3名熟悉內情的消息人士報道，預期美國總統特朗普（Donald Trump）13日料將會見其最高級顧問，就15日是否要依照計劃對近1600億美元的中國商品加徵關稅一事討論。一名熟知特朗普政府想法的消息人士稱，預期美國會在12月15日加稅。

路透社引述消息人士報道，與會官員將包括美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）和白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），但最終決定權會掌握在特朗普手上。

另一名熟知特朗普政府想法的消息人士指出，近日一小群資深官員之間互傳電郵，在討論之前的關稅對於美國經濟影響輕微。消息人士說：「我在預期他們周日會提高關稅。政府正在準備論據來證明，這（意指加關稅）是正確的事。它們想發布的訊息是這不會是痛苦的。」

若美方決定進一步對中國加徵關稅，可能會擾亂金融市場，並破壞特朗普剩餘任期內欲終結世界兩大經濟體美國與中國長達17個月貿易戰的談判。

路透社在12月12日的報道指出，對華鷹派納瓦羅本周傳閱一份備忘錄，顯示贊成繼續徵收關稅，並指出中國增加購買美國豬肉和黃豆，僅是因為中國境內爆發非洲豬瘟，而加徵關稅對美國經濟增長和股市並沒有負面影響。