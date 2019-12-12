北京回應「中國威脅論」：熊貓會比禿鷹危險嗎？功夫熊貓行俠仗義

澳洲學者科倫（James Curran）及美國媒體界人士扎卡里亞（Fareed Zakaria）近日分別發表文章，指當前一些西方政客及媒體集體患上「對華恐懼偏執症」。中國外交部發言人華春瑩12月12日回應時，對兩人表示讚賞，她又稱，熊貓體型很大，「但牠會比禿鷹更危險嗎？」

中國外交部發言人華春瑩回應有關「中國威脅論」（中央社）

澳洲《金融評論報》（Financial Review）12月10日刊登科倫的文章，科倫認為，對於涉華問題，澳洲媒體及政客的相關言論已從「中國威脅論」添油加醋演變為了「紅色恐懼偏執症」。科倫指出，澳洲媒體及政客對中國的強硬態度是澳洲取悦美國的一種方式，幾乎沒有任何理性和分寸可言。

扎卡里亞則在美國《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌發表《新的中國恐懼症——美國為何不應當對新挑戰感到恐慌？》一文，文章聲稱，中國是當前在地緣政治和軍事領域高度負責任的國家，與美國形成巨大反差。

中方發言人形容功夫熊貓行俠仗義、親仁善鄰（功夫熊貓Instagram）

外交部：一些西方政客「逢中必反」

華春瑩在12月12日外交部例行記者會上表示，中方對科倫和扎卡里亞在涉華問題上堅持客觀理性態度，以及展現出的勇氣和見識表示讚賞。她稱，現在一些西方國家政客和媒體表現為「逢中必反」的態度，對華認知出了問題，無所不用其極，甚至黑白不分，是非顛倒，完全喪失底線和良知。

華春瑩闡述稱，就像扎卡里亞所說的那樣，中國在世界政治、經濟、軍事等領域都高度負責任，中國沒有主動發起過戰爭，沒有干預過別國內政，沒有搶佔別國一寸領土，沒有破壞國際規則和秩序。

外交部：功夫熊貓行俠仗義、親仁善鄰

華春瑩說，中國塊頭是大，但塊頭大小與威脅與否並無必然聯繫。她稱「熊貓塊頭很大，但牠會比禿鷹更危險嗎？即使是功夫熊貓，那牠也是行俠仗義、親仁善鄰，讓夥伴十分喜愛的。」

她稱，西方媒體和政客患上的「對華恐懼偏執症」很危險，但並非無藥可治，只要西方媒體和政客拋棄零和冷戰思維，秉持平等、相互尊重的態度，就能實現互利共贏。