美國女星拒絕出席楊安澤籌款活動　與競選陣營爆出性侵事件有關

美國女星艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）原定出席民主黨總統競選人楊安澤的籌款活動，但最終拒絕參加，並指控楊安澤的競選陣營內一名工作人員有不當行為，疑與性侵事件有關，事件沒有得到妥善處理。楊安澤12月11日對此事作出回應。

美國《野獸日報》12月11日報道稱，楊安澤的競選陣營解僱了一名被指控有「不當行為」的工作人員。楊安澤則對記者說，「不當行為」並不是性行為。

楊安澤競選陣營的一名發言人也對《野獸日報》說，他們嚴肅對待此事，並強調在競選陣營裏創造一個安全的環境是工作的重中之重。在艾莉莎米蘭諾發推文前，他們就已經解僱了這名員工。

當被問到艾莉莎米蘭諾和楊安澤表態之間的差異時，這位發言人說，楊安澤的話是對的。

艾莉莎米蘭諾原本將在12月21日同楊安澤妻子一起出席一個楊安澤的籌款活動，但是艾莉莎米蘭諾12月10日突然在Twitter上發文說，她決定不參加籌款活動。

她還說，她這麼做的原因是楊安澤競選陣營裏的一名競選工作人員，多次指控一名競選工作人員有不當性行為，但事件沒有得到妥善處理。

艾莉莎米蘭諾也強調，並沒有任何針對楊安澤個人的指控。但是這類問題太重要和太普遍了。責任在於高層。她還祝福楊安澤和他的家庭以及競選陣營一切順利，但是也呼籲他立即且公開地決絕這個問題。

艾莉莎米蘭諾是美國發反性侵先鋒，她曾於發起過反對性騷擾的「Me Too」運動。該運動是艾莉莎米蘭諾等人2017年10月針對美國金牌製作人韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性侵多名女星醜聞發起的，呼籲所有曾遭受性侵犯女性挺身而出說出慘痛經歷，並在社交媒體貼文附上標籤，藉此喚起社會關注。

對於相關指控，楊安澤競選陣營12月10日晚上就發表聲明說，嚴肅對待此事，為競選陣營裏的所有人創造安全環境是重中之重。「為此目的，我們已採取迅速行動評估這些指控，並將採取一切必要步驟，確保我們創造符合我們價值觀的工作環境。」

雖然不被外界看好，但是此次參加總統大選的唯一華裔楊安澤12月10日獲得了入圍民主黨總統候選人初選最後一輪辯論，成為目前7人中唯一的非白人候選人。

美國廣播公司（ABC）12月10日報道，在12月10日公布的統計中，楊安澤共獲得來自民主黨選民及民主黨傾向獨立選民4%的支持率，使其成功滿足入圍要求。