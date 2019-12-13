英媒：中美同意削減及延遲加關稅　中國明年買500億美元農產品

美中貿易戰在2018年夏季開打，兩國分階段對彼此的出口貨品加徵懲罰性關稅。經過多輪磋高後，新一階段的「停火協議」料將出現。美媒報道美國原則上與中國達成首階段協議，而英媒亦報道中美雙方同意削減及延遲加征關稅，此外中國同意在明年購買500億美元的美國農產品。

路透社12月13日引述對談判知情的消息人士報道，中美雙方已同意削減部分關稅，以及美國同意推延遲原定12月15日對中國加徵的關稅，作為兩個經濟體達成協議的一部分。



路透社亦引述對談判知情的消息人士報道，中國已同意在2020年購買500億美元農產品。

中美雙方順利在12月15日的限期前原則上達成首階段協議，此外中國同意在2020年向美國採購500億元農產品，美國則同意推延遲原擬在15日對中國加徵的關稅。圖為（Reuters）

美國彭博社13日引述對計劃知情的人士稱，美國貿易談判人員就首階段貿易協議的條款與中國達成協議，現正等候美國總統特朗普（Donald Trump）簽署。

報道指，特朗普在當地時間下午2時30分與貿易顧問會面，討論協議。知情人士透露，有關消息最快可能在當地時間下午公布。白宮發言人未有評論消息。



路透社亦引述對中美談判會面知情的人士稱，特朗普政府與中國達成原則性協議。

《華爾街日報》較早前引述知情人士報道，美方貿易談判人員提出取消12月15日對約1600億美元中國貨品加徵新一輪關稅，並且建議將現時針對約3700億美元的中國商品關稅大減一半，以換取北京遵守購買大量農產品、保護美國知識產權和擴大市場准入等條款。