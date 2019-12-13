以色列總理內塔尼亞胡將辭去所有部長職務　繼續擔任總理

以色列將是12個月來第三度舉行大選之際，率領執政黨利庫德集團（Likud party）的總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）官非纏身。他12月12日宣布，2020年1月１日辭去兼任的所有部長職務，但續任總理。他現任衞生部長、離散部長、福利部長，還有代理農業部長。

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在以色列面向最高法院最大上訪團體、名為Movement for Quality Government的非政府組織向最高法院請願要求解除總理職務以及逼使他辭去所有部長職位後，內塔尼亞胡宣布明年1月辭去所有部長職位的決定。

總檢察長曼德爾卜利特（Avichai Mandelblit）11月21日宣布正式起訴內塔尼亞胡，控罪包括賄賂、違反信託和欺詐。不過，根據以色列法律，部門部長面對刑事指控須辭職，總理不在此限。曼德爾卜利特稱，如內塔尼亞胡不願自行辭職，他會逼他下台。

內塔尼亞胡的律師團12日向法院陳述內塔尼亞胡下月1日卸任所有他兼任的部長職位，但繼續擔任總理。法院已接受其陳述。

這位以色列總理已否認所有指控，但迄今從未公布會否放棄豁免檢控權。

以色列繼4月及9月舉行過大選後，利庫德集團未能在期限內籌組到聯合政府，「藍白黨」11月提出籌組聯合政府，之後亦失敗。於是該國再定於2020年3月2日舉行大選，這會導致內塔亞胡尋求豁免的過程變得複雜。