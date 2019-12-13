【英國大選2019】點票結果塵埃落定　誰是贏家誰是輸家？

英國大選投票結果塵埃落定，首相約翰遜（Boris Johnson）領導的保守黨穩奪過半數議席，約翰遜自然喜慶洋洋。在這場選舉中，誰是贏家？誰是輸家？

英國大選：約翰遜在自己的選區勝出（美聯社）

大贏家：保守黨與約翰遜

約翰遜在這場選舉中，成功看中選民不想糾纏脫歐問題、無謂一拖再拖的心理，主打「Get Brexit Done」口號，結果他領導保守黨取得自戴卓爾夫人時代以來的最大勝利，更攻陷多個工黨票倉，自然是大選中的大贏家。

在選舉投票前，部分民眾一度號召策略配票，「含淚」投票給次選的在野黨派候選人，試圖阻擋保守黨大勝，但最終都未能奏效。

+ 4 + 3 + 2

贏家：蘇格蘭民族黨（SNP）

蘇格蘭民族黨希望英國留歐，自然不想看到保守黨大勝，但在這次選舉中，蘇格蘭民族黨的議席也大幅度上升，預測該黨在蘇格蘭的59個議席中，可以取得55席，故此也成為贏家，該黨一直主張蘇格蘭獨立，選舉結果也將令其有更大的談判「籌碼」。

在選舉結果陸續揭曉後，蘇格蘭民族黨黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）表明已經得到新的授權，將推動第二次的蘇格蘭獨立公投。

施雅晴表明將推動第二次的蘇格蘭獨立公投（美聯社）

輸家：工黨與郝爾彬

工黨無疑是這次選舉中的大輸家，不單未能奪得大多數議席，且多個傳統票倉遭對手攻下。

郝爾彬（Jeremy Corbyn）雖然保住自己的議席，但工黨在他的領導下慘敗，最終還是宣布將會下台，不會領導該黨出戰下次大選。

英國大選：郝爾彬保住自己的議席，但工黨大敗（美聯社）

輸家：脫歐黨

2019年初才正式成立的脫歐黨（Brexit Party），目前在這次選舉中無法取得任何議席，更慘的是，其中3名屬歐洲議會議員的黨員臨陣退黨，「叛變」呼籲選民改投保守黨以實現脫歐，脫歐黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）隨即抨擊他們的行為，但無法改變敗局。

蘇格蘭民族黨黨魁施雅晴便形容，其實現在的保守黨，已經有效地成為了脫歐黨。

自由民主黨黨魁斯溫森意外墮馬，失掉議席。（路透社）

輸家：自由民主黨

反對脫歐的自由民主黨（Liberal Democrat）議席數量大減，按目前結果顯示，該黨僅得11席，較之前少10席，其中黨魁斯溫森（Jo Swinson）更在自己的東鄧巴頓郡（East Dunbartonshire）選區意外墮馬。在結果揭曉後，斯溫森宣布即時辭去自民黨黨魁，她擔任該職位只有五個月時間。