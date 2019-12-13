【英國大選】保守黨大勝　媒體：約翰遜豪賭贏得壯觀

保守黨在英國12月12日舉行的大選之中取得大勝後，有美國媒體指，首相約翰遜（Boris Johnson）將能夠通過他喜歡的任何形式完成脱歐，也有媒體稱，他在這一場豪賭贏得十分壯觀。

12月12日，在蘇格蘭格拉斯哥證券交易中心的第一個投票箱被倒在一張桌子上，供工作人員清點2019年大選得票。（AP）

BBC發表題為《2019大選結果：約翰遜迴歸大權中心》的文章稱，這是英國大選史上，工黨80餘年以來最糟糕的結果，以及1987年戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）勝選之後32年來，保守黨在大選中贏得的最大勝利。

美國有線電視新聞網（CNN）認為，這一結果將保證約翰遜擁有，比戴卓爾夫人之後任何一位保守黨首相更大的權力——這是前兩任首相卡梅倫（David Cameron）和文翠珊（Theresa May）夢寐以求卻未能實現的多數。

文章稱，這意味着，約翰遜將能夠通過他喜歡的任何形式完成脱歐。與此同時，英國對脱歐舉行第二次公投，幾乎已完全從可能選項中被剔除。

有英國政界人士認為，這場大選不是對脱歐的公投，而是對郝爾彬的公投，是郝爾彬讓工黨遭受噩夢一樣的失利。而對於約翰遜而言，郝爾彬刺耳的反對聲音在國會下院將被眾多保守黨議員淹沒（AP）

美國政客新聞網（Politico）則認為，約翰遜一場豪賭，贏得十分壯觀。保守黨甚至從對手工黨手中奪走數十年來一手掌控的、數十張下院席位。

英國媒體《泰晤士報》（The Times）標題使用了有泰山壓頂之意的「壓倒性」（Landslide）一詞形容約翰遜的勝利。《每日郵報》（Daily Mail）標題則毫不掩飾地說：「高興（Rejoice）！」