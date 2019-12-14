【中美貿易談判】華府發布公報　12月15日關稅無限期暫緩實施

中國和美國分別宣布達成首階段協議。美國貿易代表辦公室12月13日發出《聯邦政府紀事》（Federal Register）公報，宣布原定12月15日對1560億美元中國商品加徵的關稅將無限期暫緩實施。

美國和中國分別宣布達成首階段貿易協議。（路透社）

公報提到，經過多月的談判，美國和中國12月13日就第一階段經貿協議達成具有歷史意義和可執行性的協議，協議要求中國經貿體制在知識產權、技術轉讓、農業、金融服務、貨幣和外匯多個領域進行結構改革和其他改變，包括有關301條款調查涉及的部份問題。

公報也表示，鑑於貿易談判取得進展，美國貿易代表預計將於短時間內發出通告，削減9月1日起向中國商品實施關稅的稅率。貿易代表將繼續審視情況，考慮未來合適行動。

華府和北京分別宣布達成協議後，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交網站發文，確認與中方達成第一階段貿易協議。他表示，已經與中國同意一個「非常大」的第一階段貿易協議，並指中國同意作出很多結構上的改變，又會購買大量的農產品、能源產品、製造業產品與很多其他產品。

特朗普之後又發貼文稱，12月15日將不會如期對華加徵懲罰式關稅，原因是兩方已經達成協議。他表示，雙方將會立即開始第二階段協議的談判，而不是等到2020年美國大選後，他稱「這是給所有人的美好協議，謝謝！」