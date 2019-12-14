中國駐丹麥大使：威脅和施壓不是中國外交的處事方式

中國駐丹麥大使馮鐵12月13日丹麥主流媒體《貝林時報》發文稱，美國政府利用其國家力量打壓華為，他有責任確保華為在丹麥受到公正的待遇。

丹麥媒體12月10日報道稱，中國駐丹麥大使以自貿協議簽署為要挾，要求丹麥的海外自治領地法羅群島與中國電信業巨頭華為公司簽署5G協議。

據中國駐丹麥大使館官方網站消息，馮鐵13日在丹麥主流媒體《貝林時報》發表署名文章《美國是國際事務中最大的不穩定因素》，抨擊美國霸權主義行徑。他在文中強調，「從未對法羅自治政府施壓，威脅和施壓不是中國外交的處事方式。」

「對華為指控毫無證據」

文章稱，華為是一家100%由員工持有的民營企業，與中國政府的關係同其他國家企業與其政府的關係並無二致。中國政府從未要求華為安裝後門或收集其他國家的情報。

馮鐵在文中指出，華為是丹麥4G網絡的合作伙伴。迄今為止，沒有一個國家、組織、公司或個人拿出任何證據表明華為對其構成安全威脅。

美國政府利用其國家力量打壓華為，其實質是因為美國無法容忍一家中國而非美國公司引領5G技術。美國的霸權行為已遭到世界多國的反對。

馮鐵在文中表示，作為中國大使，他有責任確保華為在丹麥受到公平、公正、非歧視的待遇。他從未對法羅自治政府施壓，威脅和施壓不是中國外交的處事方式，而是美國的一貫做法。

引用「斯諾登事件」反擊

文章稱，美國在詆譭抹黑其他國家之前，應先自己照照鏡子。斯諾登（Edward Snowden）的爆料揭示了美國監控的冰山一角。據他披露，美國國家安全局（NSA）要求美國幾乎所有的通訊公司向其提供客戶電話記錄、用戶數據等，並由美國法律強制遵守。此外，NSA還監聽了多國領導人和外國政府機構，包括德國總理默克爾（Angela Merkel）。近日有德國官員對這起監聽案舊事重提，令美國惱羞成怒。

馮鐵指出，美國的霸權行徑已然破壞了國際秩序，為全球未來帶來更多的不確定性。美國大搞單邊主義、保護主義，破壞多邊主義和多邊貿易體制，已經成為全球最大的不穩定因素。

此前一天，當地時間12月12日，中國大使館就媒體報道所謂馮鐵 「威脅」丹麥自治領法羅群島發表聲明，強調馮鐵沒有對法羅方面進行任何威脅，法羅政府也沒有這方面的任何反映。

聲明稱，馮鐵同法羅方面就有關合作問題交換意見完全是正常履職。美國動用國家力量公開打壓華為，在當地媒體上肆無忌憚地威脅法羅方面，馮鐵在此情況下前往法羅群島，履行大使的職責，確保華為受到公正和非歧視的待遇。

丹麥政府否認報道

北京時間12月12日，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，丹麥方面已經向中方明確表示，近日有關媒體報道內容並不完全屬實。

華春瑩稱，丹麥外交大臣11日向丹麥媒體明確表示：「有關丹麥外交部告訴法羅政府最好不選擇華為作為5G供應商的報道是錯誤的。」

華春瑩指出，法羅自治政府總理和外交部長也向媒體表示，從未在與中方交流中感受到威脅或脅迫，與中國大使會面是在相互尊重的基礎上進行的良好、具有建設性的對話。

北約峰會於當地時間12月4日閉幕，並發表了聯合聲明，首次在聲明中寫入「中國威脅」。此外，華為問題再成焦點，各國就確保通信安全達成一致。美國總統特朗普（Donald Trump）公開指責華為存在安全風險。

當被問到華為的問題時，特朗普說：「我的確認為（華為）是一個安全風險，一個安全隱患。」

特朗普說：「我和意大利談過了，他們看起來不會再這樣做了。我和其他國家談過，他們不會再繼續了。」