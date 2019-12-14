【中美貿易戰】美國農民持續觀望：協議走向一天一變　已疲憊不堪

美中12月13日宣布達成第一階段貿易協議，由於中美官方聲明中缺乏協議的具體細節，美國農民對協議仍保持謹慎的觀望態度。美業內人士稱，現在美國豆農對美中貿易戰的關注越來越少，已感到疲倦，因為貿易協議的走向似乎一天一變。

美農民：已不關注貿易戰

綜合媒體報道，對美中兩國12月13日宣布達成第一階段貿易協議，內容包括中國向美國購買大量農產品，美國農民對此表示歡迎。但由於中美雙方官方聲明中缺乏協議的具體細節，美國農民對協議仍保持謹慎的觀望態度。

美國艾奧瓦州大豆協會市場發展部主任金伯利（Grant Kimberley）認為，大多數美國豆農還保持着觀望的態度，等待協議最終敲定，等待具體內容，「雖然美國政府和中國政府都傳遞了積極的信息，但當談到細節的時候，他們的說法並不完全相同。」

金伯利表示，現在美國豆農對美中貿易戰的關注越來越少，他們更關心今年的收割能否按時完成。

他說：「（美國）豆農現在感到疲倦了，因為這些貿易協議的走向似乎一天一變，雙方有很多拉鋸戰，有很多報道內容都不同，有時候是完全相反的消息。我想大多數農民的態度是，我現在不要為這件事情擔心，因為沒有什麼他們能做的。」

金伯利說，「變化太快了，直到公布更多的協議細節，農民的態度可能都會如此。」

艾奧瓦州豬農普斯汀（Mike Paustian）說：「我們現在最想要的是穩定的市場和可預測的未來，這樣我們才能為農場的長期經營做長久的規劃。」