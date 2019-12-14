中美第一階段貿易協定落實：iPhone 關稅可免、華為解禁無期？

經過近一年的擾攘，中美貿易戰終於有重大推進，在今日（12 月 14 日）凌晨，中美雙方就達成了第一階段的貿易協議，成功在美國對中國加徵懲罰性關稅死線前完成談判，令眾多事前怕會被稅金拖累的企業都鬆一口氣，其中就包括 Apple。

Apple 受難 ＝ Samsung 受益？

雖然 Apple 近年已將部份生產線移出中國，但目前他們的大部份 iPhone 組裝工序仍然保留在中國境內，按照美國政府早前預設的規定，如果貿易協議在 12 月 15 日前未能落實，Apple iPhone 將會被計算為中國入口產品，並被額外加徵 15％ 的關稅。

事實上，由 9 月開始，Apple 的其他產品，包括 HomePods、AirPods、iPhone 電池保護殼等等都已經被加徵 15％ 關稅，而 Apple 方面決定將稅項產生的額外開支自行吸收、並未有將之轉嫁至消費者身上，然而臨近年尾消費季度，如果連賴以「食糊」的 iPhone 都加入課稅範疇，將會是對 Apple 的一次沉重打撃。

Apple CEO Tim Cook 與美國總統 Donald Trump 一直保持對話，更曾經與他明言如果 iPhone 被徵關稅，最終受惠的將會是韓國廠商 Samsung，Trump 當時也回應指兩廠應被「公平對待」（CNBC）

華為要脫困、還得看美國面色？

今次 Apple 逃過一劫，但在今次貿易戰中受害更深的，還有中國科技龍頭華為。早在 5 月時，華為就因被美國商務部加入封殺名單，禁止美國企業在未得許可前向其提供軟、硬件，當時美國方面的理據是華為與中國政府有連繫，向其出售技術將有可能影響美國的國家安全，但暗地裡不少人認為美國政府是有心將華為變成兩國貿易協議的籌碼。

半年過去，美國一方面未有針對對華為的指控提出更多實質證據，另一方面其實也有在細微讓步，早前就為連同 Microsoft 在內的美國企業發放了許可，讓他們可以與華為恢復交易；然而在華為手機開發中至關重要的 Google，卻一直未得放行，使華為新機不能預載 Google Apps 上市，為其銷量帶來負面影響。

Mate 30 就是第一部沒有 GMS 搭載登場的華為手機（蔡浩騰 攝）

+ 8 + 7 + 6

當連全球最大作業系統 Microsoft Windows 都可以繼續提供予華為使用的同時，手機系統 Android 卻不得放行，實在有點講不過去，而趁著第一階段的貿易協議達成，中美雙方的張力在聖誕時節預料將得以如緩減，或者也是時侯讓華為問題可以重返談判桌。