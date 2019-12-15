新西蘭懷特島火山爆發　遇難人數增至16人

新西蘭警方12月15日指，新西蘭懷特島（Whakaari / White Island）火山爆發遇難人數已升至16人，還有2名失蹤者仍未找到，搜索工作仍將繼續。

新西蘭警方直升機2019年12月15日結束懷特島搜索工作後，回到瓦卡塔尼機場。（Reuters）

新西蘭警察總長布什（Mike Bush）15日在離懷特島最近的小鎮瓦卡塔尼（Whakatane）說，一名來自澳洲的傷者當日死亡。這名遊客9日在懷特島突然火山爆發時受重傷，隨後被運送返國，15日死亡。此外，另一名重傷的人14日晚上在新西蘭醫院不治身亡。遇難者人數至此升至16人。

布什說，新西蘭政府組織的搜救隊13日登上懷特島，找到6名失蹤者的遺體。此後，搜尋失蹤者的工作一直在進行，但仍未找到最後2名失蹤者。搜索工作還將繼續，有關方面不會輕易放棄。

新西蘭副警察總長、行動總指揮蒂姆斯（John Tims）指，由於懷特島上仍有較高濃度有害物質，登島搜救隊員配備防護服和氧氣瓶。搜救隊分組行動，乘直升機進出懷特島。受制於氧氣容量，他們15日搜索的時間不超過75分鐘。

蒂姆斯說，水底搜索也同時進行。近日，懷特島周圍海域水下能見度只有不到2米，潛水員的工作非常困難。

新西蘭全國16日下午2時11分默哀一分鐘，這個時間是懷特島9日火山爆發的同一時間。

新西蘭懷特島9日下午突然火山爆發，當時島上共有47名多國遊客。除16人遇難、2人失蹤外，20多人嚴重燒傷。中國駐新西蘭大使館證實傷者中有2名中國公民。