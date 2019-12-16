最大贏家不是美國　中美達成貿易協議背後是什麼

中國宣布中美兩國就貿易爭端達成第一階段協議之後，美方預計將在2020年1月初正式簽署協議。白宮稱取得「巨大勝利」，那麼，中美貿易協議第一階段的背後是什麼呢？

誰是贏家

中美兩國達成「第一階段」協議。12月13日，兩國官員都通報了這一消息。中國商務部宣布，中美兩國在平等和互相尊重基礎上達成協議第一部分內容。美國總統特朗普（Donald Trump）稱這筆交易是「令人震撼的」，白宮發表的聲明說「是一次巨大的勝利。」

2018年特朗普政府發動對華貿易戰，中國經濟增速出現下滑同時，美國以及世界經濟都受到影響。目前，中國是美國第二大貿易伙伴、第三大出口市場和第一大進口來源地，美國則是中國第二大貿易伙伴、第一大出口市場和第五大進口來源地。（AFP）

經濟界普遍認為，此次協議的主要贏家不是美國。這是因為，根據協議，美國將取消尚未開徵的關税，而已經開始加徵的懲罰關税也會立刻撤回；而中國方面卻沒有在該協議中許諾取消對美國產品加徵的關税。

美國國際戰略研究中心（CSIS）中國商業與政治經濟項目高級研究員甘思德（Scott Kennedy）認為，除了能夠避免衝突進一步升級，「沒什麼值得慶賀的」，「（對美方）有着深遠的實質性代價，而獲益卻短暫而有限。」中方只需要做出有限的讓步，同時卻能繼續維持其側重政府幹預的重商主義經濟策略以及歧視性的產業政策。

美國製造業聯盟主席保羅（Scott Paul）則說，美方同意部分移除對華加徵關税意味着「失去了大部分槓桿，同時也除去了與中國貿易爭端中最有意義的議題」。

華盛頓彼得森國際經濟研究所的學者拉夫利（Mary Lovely）也認為，協議只能被看作是美國的「部分勝利」，「不會形成重大改觀」。

仍需警惕

那麼，能否將此次交易看成是貿易談判中的突破和出現結束貿易戰的可靠徵兆呢？俄羅斯高等經濟大學東方學院院長卡爾涅耶夫（Andrei Karneyev）指出，一方面，12月15日貿易戰不會升級事實本身已是非常好的結果。因為從華盛頓和北京斷斷續續的聲明中，直到最後一刻，誰都不清楚是否能夠達成共識。另外，從以往經驗看，美國總統會在瞬間來個180度大轉彎。

另一方面，美國權勢集團中的若干人士認為，第一階段協議是「慘勝」。比如民主黨「鷹派」人物舒默宣布：「特朗普因中國承諾購買某些數量的大豆而賤賣，且承諾有時間性和不可靠性。」議員認為，中國從實質上來說，並未承諾什麼具體的東西，在任何一刻都可能對交易細節另做解讀。

+ 8 + 7 + 6

與此同時，北京也許也有人認為交易並非理想。要知道，中國政府已多次聲明，任何協議，只能在美方取消早前實施的增加關税措施才有可能簽署。而現在，美國只是將不久前推出的關税減半，並承諾不再新增關税。但中國出口美國的總額達2,500億美元的一半商品的關税，還將一如既往全額收繳。

因此，也許此次交易，如果不是過渡性協議，那麼起碼可以看成是兩國在邁着虛步相向而行。

不過，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，階段協議是美中兩國改善經貿關係的「重要第一步」。協議不會由特朗普與習近平親自簽署，而是由美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與中國副總理劉鶴簽字。