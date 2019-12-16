新西蘭懷特島火山爆發「頭七」　全國默哀一分鐘

新西蘭懷特島（Whakaari / White Island）12月9日火山爆發，導致最少16人喪生。當地在16日正值「頭七」，全國多處舉行默哀悼念儀式。

默哀儀式在當地時間下午2時11分舉行，象徵當日火山爆發一刻。總理阿德恩（Jacinda Ardern）在首都威靈頓（Wellington）率領內閣官員默哀。她表示，「我們一起可以表達我們的悲痛，對那些死亡和受傷的人，並向死傷者悲傷的家人和朋友表達我們的支持。」

懷特島火山爆發至今已經七日，搜救部門經過連日登島及海底搜索後，仍有2人失蹤。雖然當局相信2名失蹤者已經死亡，官方暫時維持死亡數字於16人。

懷特島火山爆發「頭七」:澳洲外長佩恩（Marisa Payne）12月16日訪問威靈頓，與新西蘭總理阿德恩會面，感謝當地救援人員的付出。在這場天災中，大多數死傷者都是來自澳洲。

新西蘭警察總長布什（Mike Bush）表示，16日會有另一次的空中搜索，以幫助海軍潛水員進一步海底搜索的計劃。布什指，只要有機會找回那些遺體，警方就會繼續搜索任務。

懷特島9日火山爆發時有47人在島上。目前仍有26人分別於新西蘭及澳洲的醫院留醫，不少人多處嚴重燒傷，情況仍然危殆。