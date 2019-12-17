【中美貿易】庫德洛稱對華出口將倍增　專家指購買農產品細節未明

中美達成首階段貿易協議，白容經濟顧問庫德洛12月16日接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，美國對華出口商品數量將會倍增。不過有專家認為，有關購買農產品的細節仍然未清晰。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）曾表示，中國將會在未來兩年每年最少購買160億美元的農產品，但未確定雙方可時簽署協議。路透社報道指，中國有該兩年望購買多達400至500億美元的美國農產品。

中美達成首階段貿易協議，美方稱中方將大量採購美國農產品。（AP）

惟美國財經新聞台CNBC報道指，野村集團（Nomura）首席中國經濟師陸挺及其他分析師發表備忘錄，認為華府提及的購買規模難以置信，而且中方官員在新聞發布會也不願透露任何具體數字。報道又引述麥格理集團（Macquarie）大中華經濟主管胡偉俊（Larry Hu）指出，貿易協議在情緒方面的影響大於經濟增長，認為首階段貿易協議只是從取消關稅層面上防止情況惡化，但沒有令局勢好轉。

戰略與國際問題研究中心（CSIS）資深顧問及中國商業經濟理事會主席肯尼迪（Scott Kennedy）則認為，中方只是作出有限讓步，便能夠保存其重商主義的經濟政策，並且依靠貿易夥伴和全球經濟繼續實行歧視性的工業政策，稱這次是過早宣布中美達成首階段貿易協議。