【中美貿易協議】華府要求北京農產品採購量被指很瘋狂

中美日前雖然都宣布達成了第一階段貿易協議，但是在一些重要細節上的表述有數不同，美國的要求被指很瘋狂。

中美宣布達成協議 措辭有差異

12月13日，中國方面召開記者會，中國商務部副部長王受文宣布，中美兩國已就第一階段經貿協議文本達成一致，雙方達成一致。雙方約定，下一步雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。

與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump）12月13日也宣布中美達成第一階段協議，大量購買美國農產品、能源以及製成品，以及很多其他的東西。

針對中國購買美國產品一事，美國貿易代表萊特希澤13日當天也做出了更加詳細的說明。他當天對記者說，作為第一階段貿易協議的一部分，中國同意在協議簽署後的兩年中，在2017年240億美元購買額度的基礎上每年增購160億美元的美國農產品。此外，北京方面還同意每年努力增購50億美元的美國農產品。這將使中國對美國農產品的增購額度提高到400到500億美元，也是美國總統特朗普今年10月11日首次宣布達成貿易協議時保證的目標。

萊特希澤指出，中國總體來說致力於重要的結構性變革，並承諾在協議簽署後的兩年內增購總額2,000億美元的美國商品與服務，集中在製造業、能源、農業和服務業這四個主要領域。

萊特希澤透露，雙方計劃220年1月的第一個星期在美國簽署這份貿易協議，由部長級的官員簽署。

但是中國官員在當天的記者會上並沒有提到購買美國產品的具體數量，也沒有提到簽署協議的具體日期。對於採購美國產品一事，中國國家發展和改革委員會副主任寧吉喆回應說，中國將增加採購優質和具有市場競爭力的美國農產品。但目前第一階段貿易協議文本正在履行審核程序，所以涉及協議具體內容和數據的，今後再發布。

寧吉喆還說，除農產品外，按照市場化原則和世貿組織（WTO）規則，中美雙方將共同努力，幫助和促進中國企業作為市場主體，按照需要，在能源、製成品、服務等領域擴大自美進口的規模。

這些表述上的差異是否意味着仍有深層次的分歧存在仍值得關注，在協議簽署前是否仍有變數也不得而知。

美國要求被指很瘋狂

針對美國要求中國加大採購美國農產品一事，美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站12月16日報道稱，專家們認為，中國增加農產品採購達到美國要求的水平將是一個問題，北京可能只會在市場形勢允許的情況下才會這麼做。

報道稱，亞洲貿易中心諮詢公司執行董事埃爾姆斯（Deborah Elms）指出，這是一個在全球範圍內具有「扭曲市場力量」的「瘋狂數量」的農業採購。她表示:「以這樣的速度擴大採購規模將是有問題的。」

她還對CNBC：「我願意打賭……即使我們達成協議，我們也會在相對較短的時間內重新回到談判桌前，因為中國的實際採購能力將是有限的。」

埃爾姆斯還警告說，中國的表態很謹慎，稱將根據市場條件和WTO的規則進行採購，換句話說，即使中國做出承諾，但如果市場不支持那種水平的採購量，那麼中國仍可能達不到目標。

報道稱，這種懷疑得到了其他分析人士的響應，他們還指出，中國可以消費的農產品數量是有限的。

建行國際證券有限公司（CCB International Securities）全球策略師喬利（Mark Jolley）表示:「這宗交易中的一些豪言壯語實際上更多是出於政治考慮，而非現實。」

《日經亞洲評論》12月16日也報道稱，儘管中美兩國談判代表就結束針鋒相對的貿易戰達成了部分協議，但北京方面能否切實履行這些咄咄逼人的條款仍存在疑問。

報道指出，中國在履行承諾方面面臨巨大障礙。具體來說，農產品價格必須較2012年創紀錄的260億美元上漲50%以上。

華盛頓的一位說客說，美國農民「已經在中國之外培養新的買家，他們很難將對華出口增加50%」。

報道強調，中國也不太可能大幅提高需求。今年前9個月，中國商品和服務進口按年下降5%，預計全年也將出現下降，因為中國正在應對日益老齡化的人口。