美國眾議院通過法案禁止政府採購華為設備

雖然沒有公布任何實質性證據，但美國一直宣稱來自中國的華為公司會威脅美國國家安全。美國《國會山報》12月16日報道，美國國會眾議院16日一致通過一項法案，禁止政府從被認為是國家安全威脅的企業購買電信設備，比如華為。

美國不僅禁止本國政府採購華為設備，還號召盟友抵制華為。（Reuters）

報道稱，這是繼美國聯邦通信委員會2018年11月22日通過禁止營運商使用聯邦補貼資金購買華為和中興設備的決定後，美方針對中國電信企業的又一不友善舉動。

報道稱，眾議院16日一致通過的這項法案名為《兩黨安全與可信通信網絡法案》。支持該法案的兩黨議員當天在一份聲明中說，「確保我們的網絡不受外國惡意干擾，對美國無線通訊的未來至關重要。」聲明同時提到華為，宣稱「華為及其附屬公司對美國的商業和安全利益構成了重大威脅，因為很多通信供應商嚴重依賴他們的設備」。

報道稱，這項法案將禁止美國聯邦通信委員會（FCC）向「對國家安全構成風險的任何公司」提供購買電信設備的資金，同時要求政府幫助小型通信供應商移除「可疑設備」。該法案要求聯邦通信委員會設立一個斥資10億美元的計劃，幫助小型和農村通信供應商移除「可疑網絡設備」，並用被認為更「安全」的產品取代。

報道稱，這是美國應對華為「威脅」的最新嘗試。參議院料最快本周表決上述法案。

諷刺的是，在美國大張旗鼓地封殺華為的同時，華為創辦人任正非在加拿大《環球郵報》採訪時稱， 「我們早幾年就已經把美國市場當成一個小國市場來處理，授權代表處自己決策，因為銷售額太小了。」