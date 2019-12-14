【中美貿易戰】美媒：華為成首階段協議輸家　未來數周迎關鍵期

美國媒體稱，中國與美國達成第一階段協議，但並未解決中國電訊設備巨頭華為公司被美國列入黑名單的問題，華為錯失成為協議直接受益者的機會。

中美12月13日宣布達成第一階段協議，美國《福布斯》網站12月14日對此發表評論文章稱，華為公司成為協議的輸家，美國對華為的制裁措施至少並未直接或立即被廢除。

文章稱，很長一段時間以來，外界猜測，持續被美國列入黑名單的華為，可能會成為中美貿易談判中討價還價的籌碼。中美宣布達成第一階段協議，可能會使華為受到的制裁得到一些緩解，但答案是沒有，至少沒有直接或立即獲得緩解。

中美雙方宣稱，協議是歷史性的。但對於華為來說，迄今為止達成的協議並無直接影響。今年5月份，華為被美國政府列入實體名單，是因為華盛頓聲稱，華為與中國政府的聯繫引發了安全方面的擔憂，如果被要求，華為可能會為北京收集情報。

但文章也指出，雖然中美第一階段貿易協定對華為沒有直接影響，但華為希望協議將足以緩解中美之間的緊張局勢，讓更多的供應商（如Google）在不存在國家安全擔憂的情況下恢復向華為供貨的可能性變得更大。

未來幾周對華為來說至關重要，業界將關注該公司能否為2020年的智能手機軟件陣容提供所需的解決方案。