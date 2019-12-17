北京未對美驅逐中國外交官報復　美媒：或因事件涉及越界行為

綜合媒體12月16日報道，中國兩名外交官於9月遭美國政府秘密驅逐，中國外交部於12月16日做出回應，要求美國立即糾正錯誤。奇怪的是，此事件發生的3個月之間中美兩國均未對外宣布，背後緣由令人關注。

針對美國驅逐中國外交官的做法，中國外交部對此提出了嚴正抗議。（新華社） .

在美國《紐約時報》12月15日報道此事之後，中國網民對此感到憤怒，要求「以牙還牙，必須迅速驅逐兩個美國外交官，這是必須要做的」、「中國也應及時反應，對等驅逐美國外交官」。

不過截至目前，中方尚未對此做出報復舉動。《紐約時報》分析稱，這或許是一個迹象，表明中國官員明白他們的同事在試圖進入基地時「越界」了。因此在媒體揭露此事後，中國外交部才不得不出面維護尊嚴。

也有分析認為，中國政府實際上一直被矇在鼓裏，否則在中美貿易戰高潮迭起的背景下讓中方對此事保持沉默是不可能的。並且這是美國政府自1987年以來首次驅逐中方外交使節，表明美國政府現在對中國涉嫌的間諜活動採取了更為明確的強硬立場，中方不可能不以強硬態度對應。

中國發言人耿爽12月16日被問及此事時回應說，美方對中方人員的指責嚴重違背事實，中方已經就此向美方提出了嚴正的交涉和抗議。

根據《紐約時報》的報道，兩名中國使館官員在9月下旬驅車駛入維珍尼亞州一個駐紮美國特種作戰部隊的軍事基地。但中國官員表示他們沒有聽懂警衛隊英語說明，「他們只是迷路了」。

六位了解這一驅逐事件的人說，美國官員認為，至少有一名中國官員是在外交身份掩護下行動的情報官員，並且作為外交官員，沒有聽懂警衛的英語這個理由非常蹊蹺，因此美國官員「不太相信闖入者是犯了一個無惡意的錯誤」。