【中美貿易談判】特朗普：第一階段協議未來數周定案

美國總統特朗普（Donald Trump）預計中美第一階段貿易協議會在未來數完成翻譯及定案。

美國總統特朗普（左）12月16日在白宮與一眾州長會面時表示，預計中美首階段貿易協議未來數周定案。（Reuters）

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特朗普在白宮與一批州長會面期間談到中美貿易協議。他說第一階段貿易協議會在未來數周會定案，「翻譯是最重要的一件事，翻譯是非常重要的，要確保您有個好的翻譯員，因為您可能因為差的翻譯而有很大損失。」他稱中國開始購買美國農產品，並指該國農民與中國有很多生意。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）12月16日接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，美國對華出口商品數量將會倍增。

庫德洛表示期望中美可如期在2020年1月初簽訂協議，現時仍有一些翻譯上的問題要處理，但協議已毋須再改動。他說根據協議，美國對中國的出口增加1倍。他透露中美第二階段談判不久（pretty soon）會展開，但他沒說確實日期。庫德洛稱此一階段談判的結果，將取決於第一段協議是否成功。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）12月13日表示，預計美中2020明年1月簽署第一階段貿易協議，兩國部長級官員會在華盛頓就協議文本進行簽署。不過美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）12月16日的報道稱特朗普提到，有時「魔鬼在細節之中」、尤其是那些細節被翻譯成不同語言的時候。