美眾議院司法委員會公開彈劾特朗普報告

美國國會眾議院司法委員會12月16日在全院表決彈劾特朗普（Donald Trump）的2條條款前，公開一份658頁的完整報告。報告概括導致委員會通過彈劾條款、彈劾的憲法基礎，以及針對總統兩項指控的證據。

美國國會眾議院司法委員會12月16日在全院表決彈劾特朗普的2條條款前，公開一份658頁的完整報告。圖為特朗普12月16日在白宮與官員出席圓桌會議。（AP）

眾議院司法委員會12月13日通過2條彈劾條款，預料會在本周內交由全院表決。彈劾條款通過後，會送交參議院進行審訊。

民主黨是眾議院的多數黨，2條彈劾條款預期能夠在眾議院通過，但共和黨在參議院100席中佔53席，因此預期即使有民主黨「變節」，彈劾案亦不能在參議院通過。

美國民主黨藉的參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）12月15日寫信給共和黨籍的參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。舒默在信中表示，在1月7日舉行的彈劾特朗普聆訊必須公平及可信（fair and honest）。他提議傳召白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）與其副手布萊爾（Robert Blair），以及國家安全顧問博爾頓（John Bolton），還有行政管理和預算局負責國家安全項目的助理局長達菲（Michael Duffey）屆時到國會作證。