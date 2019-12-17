中國大使就華為發出嚴厲警告　德國回應：只考慮安全

針對中國駐德國大使吳懇警告稱，如果德國政府決定封殺中國電訊設備業巨頭華為公司，將會報復。德國政府12月16日間接作出回應。

北京「不會袖手旁觀」

針對德國執政黨議員正推動立法，要求全面禁止華為參與5G建設，中國駐德國大使吳懇12月14日警告稱，如果德國政府決定封殺華為，將會報復。

吳懇稱，如果德國決定將華為排除在當地市場，將會面臨後果，他揚言中國政府不會袖手旁觀。

吳懇強調，華為沒有法律責任向中國政府提供數據，又以德國汽車在中國市場為比喻，質問大家會否因為中國製造國產汽車而認為德國汽車不安全，他認為這是保護主義的行為。

美國彭博社15日對此報道稱，這是中國對德國的「威脅與報復」。

默克爾發言人：只考慮安全因素

彭博社12月16日報道，德國政府16日對此間接做出回應稱，德國政府在決定是否允許中國華為公司等供應商參與該國第五代移動通訊網絡的建設時，將只考慮安全問題。

德國總理默克爾（Angela Merkel）的首席發言人賽博特（Steffen Seibert）拒絕直接回應吳懇發出的警告。但是賽博特表示，政治和產業利益的重要性不及安全問題。

賽博特16日對記者說：「我們在5G網絡擴展安全問題上的立場是出於安全需要，而不是產業考慮。」

德國政府尚未確定5G網絡的安全標準，德國內政部16日表示，這需要「一段時間」。

彭博社報道稱，華為問題十分敏感，因為美國特朗普（Donald Trum）政府一直尋求說服盟國禁止華為參與5G建設。

大眾汽車（Volkswagen AG）、寶馬（BMW AG）和賓士（Mercedes-Benz）的製造商戴姆勒汽車（Daimler AG）都在中國投資了數十億美元，用於在華生產和銷售。

雖然一年多來中國的汽車銷量一直在下滑，但由於美國和歐洲的汽車銷量也在下滑，中國仍是全球最大的汽車市場。

在中國經濟低迷時期，德國品牌比一些較廉價的本土品牌更能經受住考驗。這些本土品牌在農村地區很受歡迎，中國農村地區的消費者受到了中國經濟放緩的衝擊。

兩家德國公司還制定了積極的支出計劃，以加快電動汽車的銷售，並在中國增加新車型。

華為正在德國遭遇逆風

據彭博社12月12日報道，德國執政黨國會議員正起草一份法案，要求政府將「不值得信任的」5G設備供應商排除在「核心網絡和外圍網絡」之外，這實際上將禁止中國電信設備供應商華為公司參與德國的5G網絡建設，德國總理默克爾可能將在議會面臨「反叛」。

德國議員提出的這項法案超出了此前的要求，即僅禁止中國公司進入「更敏感的」核心網絡。

報道稱，儘管草案沒有明確提到華為，但草案是為這家中國公司量身定做的，是在圍繞5G安全進行了數月辯論之後出台的。

德國執政黨基民盟11月23日在大會上通過了一項提案，規定「只有以可驗證方式滿足明確界定的一系列安全標準的裝備商」才能參與建設。提案中雖未指明任何國家或企業，但是倡議人並不掩飾，提案針對的是中國華為公司。

這項提案雖然遭到默克爾辦公室的強烈反對，但最終還是通過，甚至連德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）也表示支持。

華為曾多次否認將為任何政府進行間諜活動，並要求美國提供證據，但華盛頓迄今並未提供證據。

華為多次否認自己的設備有後門。今年7月23日，華為公司創辦人任正非告訴意大利媒體《24小時太陽報》，華為準備與任何國家簽署「無後門」協議。