印度反《公民身份法案》示威規模擴大　莫迪Twitter推文籲團結

印度反對《公民身份修正案》（Citizenship Amendment Bill，CAB）示威持續，12月16日包括首都新德里、孟買、海得拉巴、金奈及加爾各答等17個城市都有示威，愈多大學生聲援曾發生警民衝突的國立伊斯蘭大學（Jamia Millia Islamia University）。印度主要的反對黨已表示與示威者團結一致，新德里及加爾各答的集會都有政治領袖出席，此舉被視為他們對莫迪政府進一步施壓。

印度反對《公民身份修正案》示威持續，12月16日包括首都新德里、孟買、海得拉巴、金奈及加爾各答等17個城市都有示威。圖為印度加爾各答民眾2019年12月16 日上街示威。（AP）

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在抗爭活動於16日踏入第6天之際，已有至少6人死亡，數百人受傷。

反對法案的印度東北各邦省民眾認為它將鼓勵更多非法移民、尤其是印度教徒湧入，而上述一些城市則認為法案違反印度憲法平等與世俗化原則，是出於宗教理由歧視穆斯林。總理莫迪則試圖通過在Twitter推文緩和緊張局勢稱：「這是維持和平、團結和兄弟之情的時刻。」

印度勒克瑙一間伊斯蘭大學的學生示威期間與警方對峙（Reuters）

印度首都新德里15日晚上有示威者和民眾在國立伊斯蘭大學附近示威，有人堵路，燒毀巴士及電單車。手持警棍的警員接報到場進入校園，並發射催淚彈驅逐示威者。他們其後進入校園圖書館，並向裏面發射摧淚彈。

新華社引述目擊者報道稱，國立伊斯蘭大學附近的抗議活動在15日演變成騷亂，導致新德里東南部分地鐵站關閉。警察拘留數十名示威者，並宣布禁止在該地區舉行大型集會。新德里部分地區學校因擔心暴力升級，16日宣布停課。

印度警方2019年12月15日曾在國立伊斯蘭大學圖書館內發射催淚彈。圖為12月16日的圖書館（AP）

修正案在印度全國多處特別是東北部阿薩姆邦（Assam）及梅加拉亞邦（Meghalaya）等地引起強烈抗議並引發騷亂，阿薩姆邦有6人死亡。政府在部分地區實施宵禁，並切斷互聯網服務。

印度總理莫迪16日在Twitter發布多則推文，當中包括「針對《公民身份修正案》的暴力抗議是不幸的，令人痛苦的。」他當天在10分鐘內連發5則推文，包括說明這一修正案不會影響任何宗教信仰的印度公民。