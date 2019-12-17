印美舉行第二輪2+2對話　料簽署重要國防協議

印度和美國12月18日在華盛頓舉行第二輪「2+2對話」。印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和防長辛格（Rajnath Singh）將與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和國防部長埃斯珀（Mark Esper）會面，預料屆時將簽署重要的國防協議。

美國和印度將在華盛頓舉行「2+2對話」。（美聯社）

印度外交部發表聲明指，蘇傑生和辛格將與美方官員會面，全面審視兩國關係的跨領域外交政策和國防安全問題。聲明也指，雙方將就重大的地區和全球問題交換意見。

美國國務院則表示，今次的「2+2對話」將專注深化雙邊戰略和國防會作，對全球發展和印太區域共同領導的問題交換意見。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）12日引述知情人士報道，預計兩國屆時將簽署《工業安全協議》（Industrial Security Annex），容許美國企業向印度私營公司分享敏感的專有國防技術。

負責南亞與中亞事務的首席助理國務卿幫辦韋爾斯（Alice Wells）形容，協議將開拓兩國私營企業國防研究和共同發展的新合作方式，不過未有透露雙方會否於第二輪「2+2對話」期間簽署協議。