德國社民黨考慮排除華為參與5G　或加劇執政聯盟緊張關係

德國社會民主黨（Social Democrats）12月17日將決定是否採納計劃，排除華為參與5G服務。社民黨的決定或將加劇總理默克爾（Angela Merkel）執政聯盟的緊張關係。

社民黨將就排除華為的計劃進行表決，如果通過，將加劇執政聯盟緊張關係。（路透社）

社民黨和保守派議員上周同意一份早期計劃，計劃將導致華為較難參與建設德國的5G基建。路透社報道，計劃規定，如果部份國家「無法排除缺乏憲法監督的政府影響、操縱或間諜行為」，有關國家的供應商就「絕對要被排除在網絡之外，無論是核心還是外圍網絡」。政府反對計劃後，社民黨決定就計劃進行內部表決。

默克爾政府希望收緊電訊設備供應商的技術認證和審查，但堅持不應該排除任何國家或供應商，引起黨內議員和社民黨的批評。外界認為，默克爾的做法是擔心北京對投資中國的德國公司報復。

德國所有電訊商均為華為顧客，早已警告如果排除華為將導致5G網絡的推行有所延誤。德國電訊公司（Deutsche Telekom）月初暫緩採購5G網路設備，等待政府作出決定。西班牙電訊公司德國分公司（Telefonica Deutschland）上周已經挑選諾基亞（Nokia）和華為建設5G網絡。