【中美貿易談判】美媒評第一階段協議：要中方履行協議不太現實

美國媒體認為，雖然中美第一階段的貿易協議細節尚未公布，但中國實現購買美國農產品的目標似乎不那麼現實。

美國CNBC電視台12月16日報道，中國13日宣布中美第一階段貿易協議的部分內容，即中國將大大增加對美國農產品的進口。但中方並不透露具體金額。

另一方面，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）透露，中國13日決定在未來兩年內將增加購買320億美元規模的美國農產品。

中美就第一階段協議達成共識（Reuters）

在中美貿易戰爆發之前，中國2017年進口了240億美元規模的美國農產品，現在與美國協商將會把購買量增加到每年400億美元規模。萊特希澤還表示，中國承諾儘量每年追加購買50億美元規模的美國農產品。

對此，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，中國對美國農產品的購買量將「很快」達到500億美元規模。

但是專家紛紛對中國是否會增加美國農產品的購買量產生懷疑。

總部位於新加坡的智庫亞洲貿易中心（ATC）負責人埃爾姆斯（Deborough Elms）表示：「如果一直增加購買規模，會導致出現嚴重的問題。事實上，購買規模會受中國市場需求等眾多方面的限制。」

埃爾姆斯指出，儘管中國政府決定增加對美國農產品的購買規模，但這需要順應市場條件和遵守世界貿易組織（WTO）規則為前提，埃爾姆斯表示：「這是一個承諾，但如果不支持市場形勢，就可能成為無法實現的目標。」

中國建設銀行國際安全部全球戰略師朱莉（Mark Jolie）認為：「有些協議似乎更着眼於政治，而不是現實。一部分專家認為，除非中國囤積，否則很難實現這一（購買規模的）目標。」

如果中國未能實現其目標，中美兩國之間的貿易衝突可能會再次惡化。